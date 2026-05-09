EN VIVO Sudamericano sub 17 Femenino: Venezuela vs Colombia - minuto a minuto y goles - playoff al Mundial

El playoff rumbo a la Copa del Mundo Femenina sub 17 permite el duelo entre Venezuela y Colombia. No hay margen de error, ni segunda oportunidad, en una llave que concentra toda la tensión del Sudamericano.

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Colombia llega a esta instancia tras finalizar tercera en el grupo A, mostrando momentos de buen fútbol, pero sin la regularidad suficiente para acceder directamente a las semifinales. Ahora, el conjunto tricolor enfrenta un reto de máxima exigencia, consciente de que la clasificación depende exclusivamente de este compromiso.

Venezuela, por su parte, terminó segunda en el grupo B y cayó en semifinales ante Argentina, resultado que la obligó a disputar este playoff. La vinotinto buscará aprovechar su experiencia reciente en el torneo para imponerse en un duelo que promete intensidad y equilibrio.

Cabe recordar que Argentina y Brasil, finalistas del campeonato, ya aseguraron su presencia en la Copa del Mundo.

La cuarta y última plaza de Conmebol será para la selección ganadora del duelo entre Chile y Ecuador. Solo hubo cuatro plazas disponibles para Conmebol de cara al Mundial que se disputará en Marruecos.

Venezuela vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY sábado 9 de mayo

El partido Venezuela vs Colombia por los playoffs a la Copa del Mundo sub 17 Femenina se disputará este sábado 9 de mayo a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

España: 18:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 12:00 (Chicago) - 9:00 (Los Ángeles)

México: 11:00