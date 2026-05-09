Deportivo Cali inicia la gestión para fichar a un delantero de Junior

Deportivo Cali ya empieza a proyectar el segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que estaría en carpeta es el del delantero Bryan Castrillón, actualmente en Junior FC. El interés del cuadro azucarero se conoce luego de quedar eliminado de la Liga BetPlay del 2026-I.

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Bryan Castrillón interesa al Cali

Castrillón, de 27 años y nacido el 30 de marzo de 1999 en Medellín, no tiene asegurada su continuidad en el equipo barranquillero, lo que abre la posibilidad de una negociación en las próximas semanas. Su situación contractual será clave para definir su llegada al Cali.

El atacante es un jugador versátil que puede desempeñarse como extremo o como segundo delantero, una característica que resulta atractiva para el proyecto del Cali. Su polivalencia encaja en las necesidades tácticas que evalúa el cuerpo técnico.

El aval del entrenador Rafael Dudamel también pesa en la posible operación. El estratega considera que el perfil del jugador puede aportar desequilibrio, velocidad y capacidad ofensiva en el frente de ataque.

Trayectoria de Bryan Castrillón

Castrillón inició su carrera profesional en Independiente Medellín, club dueño de sus derechos deportivos, y desde entonces ha militado en Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Unión de Santa Fe (Argentina) y Junior.

En total, el delantero acumula 270 partidos como profesional, con un registro de 34 goles y 22 asistencias. Estas cifras llaman la atención del Cali.

En su palmarés cuenta con una Copa Colombia obtenida con Independiente Medellín en 2019 y la Liga BetPlay 2025-II conquistada con Junior.

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Deportivo Cali busca reforzarse con miras a volver a clasificar entre los ocho mejores del torneo, luego de varios semestres sin lograrlo. La incorporación de un jugador con recorrido y capacidad ofensiva sería parte de ese objetivo.

Se espera que, una vez finalice la participación de Junior en la actual Liga BetPlay, se reanuden las conversaciones entre las partes para definir el futuro del atacante y concretar o no su posible llegada al conjunto vallecaucano.