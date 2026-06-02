Este martes 2 de junio, la Selección Colombia de la categoría Sub-19 se va a ver las caras con Arabia Saudita Sub-23 por la segunda jornada del grupo A del Maurice Revello, torneo que se lleva a cabo en Francia.



El certamen ya se ha venido adelantando y le llegó el turno al combinado nacional, que está nutrido con jugadores que presentan una proyección importante y que pueden alimentar, en un futuro cercano, la Selección Colombia de Mayores.

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Un torneo para proyectar nuevas estrellas

Por eso son tan relevantes este tipo de campeonatos, pues permiten que los entrenadores de cada categoría vayan realizando un seguimiento de cada uno de los futbolistas que tengan acción. Algunos de ellos, que no han debutado como profesionales, lo pueden hacer luego del certamen.



Se espera que el combinado tricolor, aunque presenta una categoría menor en comparación con su rival, logre sacar un buen resultado. Arabia Saudita se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un equipo muy físico.

Canal y hora para ver el partido

Los hinchas del combinado nacional, además de esperar una victoria, aguardan un buen juego. La idiosincrasia de las diferentes categorías de la Selección Colombia es de toque de balón, creación y velocidad.



La pelota rodará a las 11:30 a.m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán seguir en Deportes RCN Online.