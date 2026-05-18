Colombia confirmó su convocatoria para el Torneo Maurice Revello

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria del director técnico César Torres para conformar la Selección Colombia que disputará la edición 52.ª del Torneo Maurice Revello.

El grupo de jugadores se concentrará en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla desde el 20 al 29 de mayo. Durante este tiempo, el equipo nacional enfrentará en partidos amistosos a Costa Rica (26 y 28 de mayo) antes de viajar a Francia para disputar el certamen.

Entre los futbolistas elegidos por el director técnico César Torres se destaca la presencia de Eyder Robihno Quinto, quien hace parte de River Plate, Miguel Ángel Solarte del Slavia Praga de República Checa y Leandro Solarte de Racing Club, como los únicos que se desempeñan en el exterior.

Convocatoria de Colombia para el Torneo Maurice Revello

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

Antonio Carlo Simancas Barandica – Alianza Valledupar F.C

Duvan Starlin Mina Aponzá – América De Cali

Carlos Mario Pérez Cueto – Junior F.C

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla F.C

Eyder Robihno Quinto Robledo – River Plate (Arg)

Cristian Enrique Uribe Caro – Atlético Nacional

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Slavia Praga (Cze)

Leandro Solarte Alvariñas – Racing Club (Arg)

Matias Yuseth Orozco López – Deportivo Cali

Junior Julian Mosquera Villafañe – Internacional De Palmira

Juan David Aponzá González – América De Cali

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Jaidinson Córdoba Urrutia – Deportivo Independiente Medellín

Carlos Felipe Londoño Giraldo – Águilas Doradas

Jesús David Chinchia Reales – Atlético Nacional

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Juan David Palacios Heredia – Independiente Yumbo

Jimmy José Martínez Carvajal – Independiente Santa Fe

Geronimo Mancilla Vidal – Deportivo Independiente Medellín

Juan José Rosa Arboleda – Atlético Nacional

Jhon Wilis Tenorio Arizala – Independiente Santa Fe

Alan Stiven García Sandoval – Independiente Yumbo

Santiago Arrechea Cardenas – Orsomarso

Cuerpo técnico:

Cesar Torres Ramírez – Director Técnico

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