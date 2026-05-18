Colombia confirmó su convocatoria para el Torneo Maurice Revello

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria del director técnico César Torres para conformar la Selección Colombia que disputará la edición 52.ª del Torneo Maurice Revello.
El grupo de jugadores se concentrará en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla desde el 20 al 29 de mayo. Durante este tiempo, el equipo nacional enfrentará en partidos amistosos a Costa Rica (26 y 28 de mayo) antes de viajar a Francia para disputar el certamen.
Entre los futbolistas elegidos por el director técnico César Torres se destaca la presencia de Eyder Robihno Quinto, quien hace parte de River Plate, Miguel Ángel Solarte del Slavia Praga de República Checa y Leandro Solarte de Racing Club, como los únicos que se desempeñan en el exterior.
Convocatoria de Colombia para el Torneo Maurice Revello
- Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima
- Antonio Carlo Simancas Barandica – Alianza Valledupar F.C
- Duvan Starlin Mina Aponzá – América De Cali
- Carlos Mario Pérez Cueto – Junior F.C
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla F.C
- Eyder Robihno Quinto Robledo – River Plate (Arg)
- Cristian Enrique Uribe Caro – Atlético Nacional
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Slavia Praga (Cze)
- Leandro Solarte Alvariñas – Racing Club (Arg)
- Matias Yuseth Orozco López – Deportivo Cali
- Junior Julian Mosquera Villafañe – Internacional De Palmira
- Juan David Aponzá González – América De Cali
- Jaidinson Córdoba Urrutia – Deportivo Independiente Medellín
- Carlos Felipe Londoño Giraldo – Águilas Doradas
- Jesús David Chinchia Reales – Atlético Nacional
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Juan David Palacios Heredia – Independiente Yumbo
- Jimmy José Martínez Carvajal – Independiente Santa Fe
- Geronimo Mancilla Vidal – Deportivo Independiente Medellín
- Juan José Rosa Arboleda – Atlético Nacional
- Jhon Wilis Tenorio Arizala – Independiente Santa Fe
- Alan Stiven García Sandoval – Independiente Yumbo
- Santiago Arrechea Cardenas – Orsomarso
Cuerpo técnico:
- Cesar Torres Ramírez – Director Técnico
Calendario de Colombia
- 2 de junio: Colombia vs. Arabia Saudita Sub-23
- 5 de junio: Colombia vs. China PR U20
- 7 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo U20
- 10 de junio: Colombia vs. Túnez U20