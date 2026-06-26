🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. Portugal | Copa Mundial 2026

La Selección Colombia se prepara para un nuevo desafío en la Copa del Mundo este sábado 27 de junio cuando se enfrente a Portugal en el estadio de Miami en partido válido por la fecha 3 del grupo K.
El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de defender el primer lugar del grupo, luego de haber superado en sus primeras salidas a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.
Por otro lado, Portugal ha demostrado mejoría en su nivel, teniendo en cuenta que debutó con empate con la República Democrática del Congo y recuperó terreno al golear a Uzbekistán.
Colombia tiene tres jugadores advertidos
A pesar de que el duelo contra Portugal será determinante para definir el orden del grupo K, la Selección Colombia afrontará el partido con una importante precuación.
Y es que tres jugadores del equipo nacional están advertidos con tarjeta amarilla y en caso ser amonestados se perderían el duelo de dieciseisavos de final.
Se trata del defensa central Jhon Janer Lucumí, el lateral izquierdo Johan Mojica y el mediocampista Jefferson Lerma.
Mojica fue amonestado en el triunfo sobre Uzbekistán, mientras que Lucumí y Lerma vieron la amarilla en la victoria contra la República Democrática del Congo.