Juventus pagaría 14 millones de euros por un jugador de Selección Colombia

Jhon Lucumí estaría muy cerca de dar el salto más importante de su carrera deportiva. El defensor central de la Selección Colombia se convertiría en nuevo jugador de la Juventus, que habría llegado a un acuerdo con Bologna para concretar su fichaje.

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Jhon Lucumí a Juventus por 14 millones de euros

De acuerdo con la información que circula en Italia, el conjunto de Turín desembolsaría cerca de 14 millones de euros por el zaguero de 28 años, quien desde hace varias temporadas despertaba el interés de algunos de los clubes más importantes de la Serie A.

La operación también responde a la situación contractual del colombiano. Lucumí tiene vínculo con Bologna hasta junio de 2027, pero la dirigencia consideró que este era el momento indicado para negociar su salida, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo de renovación.

En términos económicos, el negocio también representa una ganancia para Bologna. El club italiano adquirió al defensor en 2022 por ocho millones de euros, cifra que pagó al Genk de Bélgica, por lo que obtendría un beneficio importante con la transferencia.

Estadísticas de Jhon Lucumí

Lucumí dejaría Bologna después de una destacada etapa en la que disputó 152 partidos oficiales y fue una de las piezas clave del equipo que conquistó la Copa Italia 2024-25, un título histórico para la institución.

Trayectoria de Jhon Lucumí

La Juventus será el cuarto equipo en la carrera del defensor colombiano. Antes de llegar al fútbol italiano, Lucumí vistió las camisetas de Deportivo Cali y Genk, donde se consolidó, lo cual lo tiene actualmente jugando en una de las ligas más competitivas del mundo.

Además de su presente a nivel de clubes, el defensor atraviesa un gran momento con la Selección Colombia. Actualmente disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ha consolidado como uno de los titulares habituales en el esquema del técnico Néstor Lorenzo.

Aunque todavía resta el anuncio oficial, todo apunta a que la Juventus confirmará el fichaje en los próximos días. De concretarse, Lucumí se unirá a uno de los clubes más tradicionales de Europa y afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera profesional.