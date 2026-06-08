“Estamos listos”: la frase de Lerma que dispara la ilusión de Colombia

La Selección Colombia cerró su preparación para el Mundial de 2026 con una victoria convincente por 2-0 sobre Jordania en San Diego, resultado que dejó buenas sensaciones dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

Uno de los jugadores que valoró positivamente el rendimiento del equipo fue Jefferson Lerma, quien destacó la importancia del amistoso como un paso clave antes del debut mundialista frente a Uzbekistán.

El mediocampista fue protagonista en el compromiso al participar en la jugada del segundo gol de la Tricolor, una acción colectiva que terminó con un preciso centro de Santiago Arias y la definición de Jhon Arias, figura del encuentro con un doblete.

Lerma confía en la Selección: “Seguimos sumando confianza como grupo”

Tras el partido, Lerma compartió un mensaje de optimismo y unión, resaltando el trabajo realizado por el grupo durante la preparación: “Un buen examen para ajustar detalles, corregir y seguir sumando confianza como grupo. Estamos listos, juntos seremos más fuertes. Vamos equipo, vamos Colombia. De tu mano, Dios”, expresó el volante en una publicación en redes.

Las palabras del jugador reflejan el ambiente de confianza que se respira en la concentración colombiana después de superar una exigente prueba ante un rival que por momentos complicó el desarrollo del encuentro. Aunque Jordania mostró intensidad y generó peligro en algunos tramos del partido, Colombia encontró respuestas en todas sus líneas y volvió a exhibir solidez defensiva, uno de los aspectos que más preocupaban al cuerpo técnico en los meses anteriores.

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Además de la seguridad mostrada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí en la zaga, el equipo encontró variantes ofensivas gracias a la creatividad de James Rodríguez, la movilidad de Gustavo Puerta y la efectividad de Jhon Arias, autor de los dos tantos de la victoria.

Con el amistoso ya en el pasado, la atención de la Selección se centra ahora en el estreno mundialista del próximo 17 de junio ante Uzbekistán. El mensaje de Lerma resume el sentir del plantel: confianza, unión y la convicción de que Colombia llega preparada para afrontar el desafío más importante de su calendario.