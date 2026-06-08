Lorenzo dejó sus conclusiones tras los amistosos de Colombia: aspectos a mejorar

La Selección Colombia logró un importante triunfo este domingo 7 de junio al derrotar con marcador de 2-0 a Jordania en el último partido amistoso de preparación antes de disputar la Copa del Mundo.

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Posterior el compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la situación real del delantero Jhon Córdoba, quien no sumó minutos en ninguno de los dos encuentros amistosos.

"La evolución va muy bien, queríamos darle minutos al 'Cucho' y a Luis (Suárez) y no arriesgar a Córdoba. Día a día va progresando muy bien", dijo.

Lorenzo también se refirió al nivel demostrado por Gustavo Puerta, quien ha dejado muy buenas impresiones en los amistosos.

"Cualquiera de los 26 que están puede aparecer de titular en cualquier momento. Son jugadores de mucha categoría que ya tienen partido encima y él es uno de los más chicos, pero lo venimos siguiendo desde la sub 20. Es un jugador que está en buen nivel", afirmó.

El entrenador de la Selección Colombia habló de Jhon Arias y de las variantes que encuentra en el mediocampista de Palmeiras.

"Siempre es bueno juntar a jugadores de buen pie, pero esos jugadores tienen que ocupar distintos espacios por que si se amontonan somos susceptibles a la presión fácil del rival. James no va a jugar de extremo, pero puede arrancar desde esa posición", dijo.

Néstor Lorenzo también explicó que el amistoso contra Jordania le sirvió para preparar el debut contra Uzbekistán en el Mundial.

"Es un equipo parecido en cuanto a lo competitivo, los físico y lo táctico. Es un equipo muy compacto, que presiona buen, que va con todo a cada pelota, por eso los cambios y los cuidados que tuvimos. Hicimos un muy buen partido", afirmó.

Finalmente, Lorenzo dio a conocer en sus conclusiones los aspectos que debe mejorar Colombia y lo que trabajará en días previos al debut en el Mundial.

"Hay que seguir mejorando en algunos aspectos, en la terminación de las jugadas, de pronto rompemos líneas con un pase filtrado o con un movimiento combinado y después volvemos para atrás, hay veces que tenemos que ser más incisivos en la terminación de la jugada. En defensa me gustó mucho, no dimos chances, me gustó mucho el trabajo de los centrales", dijo.

"Las características del equipo y del jugador hace que uno trabaje las mismas cosas. De mejorar al jugador dentro del equipo. Así estamos trabajando el tema de la recuperación, de la recuperación tras pérdida, la presión en bloque medio y la defensa en bloque bajo, después, en el ataque tenemos variantes para complicar a cualquiera", agregó.