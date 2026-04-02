La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves 2 de abril, que James David Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, sufre un problema de salud que lo obligó a ser hospitalizado.

A través de un comunicado oficial, la FCF detalló que luego de establecer comunicación con un centro clínico del estado de Minnesota, Estados Unidos, se conoció que James ha estado bajo observación médica al presentar una afección de origen no deportivo.

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Dicha novedad obligó a la hospitalización del deportista durante las últimas 72 horas.

"Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación", afirmó la FCF.

James no tiene una lesión

En el comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol también aclara que James Rodríguez no sufre ninguna lesión "musculoesqueléticas", que se relacione con la actividad profesional.

"Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas", se agregó.

Evolución favorable

Finalmente, la FCF explicó que la evolución médica de James ha sido "favorable" y ha demostrado "mejoría".

"Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante".

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James, baja en Minnesota

Teniendo en cuenta la novedad, James Rodríguez no estaría disponible para volver a jugar con su equipo Minnesota United este sábado 4 de abril en la MLS.

Se tiene previsto que Minnesota United visite a LA Galaxy en duelo válido por la sexta semana de la temporada regular en el fútbol de los Estados Unidos.