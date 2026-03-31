Decisión definitiva con James: Juan Carlos Osorio le ayudó a Lorenzo

La Selección Colombia no pasó por su mejor momento en la fecha FIFA que se llevó a cabo desde finales de marzo y en los dos duelos que disputó terminó cediendo terreno y cayendo contra dos grandes potencias del fútbol como lo son Francia y Croacia.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo "no vio una" en los dos encuentros y, aunque conformó una plantilla bastante sólida, con un proyecto que ya ha venido trabajando, los resultados no fueron positivos, por lo que debe empezar a tomar medidas al respecto si quiere cumplir con las expectativas para la Copa Mundial y para ello Juan Carlos Osorio le habría dado una mano.

Juan Carlos Osorio reapareció para ayudar a Néstor Lorenzo

La 'tricolor' empezó a trabajar en su camino rumbo al Mundial con partidos amistosos en el inicio de la temporada 2026, pero los planes no salieron como lo esperaban los hinchas, jugadores y el propio cuerpo técnico, ya que recibieron un contundente golpe de realidad.

Croacia le remontó el partido que iban ganando y terminó con un marcador de 2-1, mientras que Francia jugó con la suplencia y en su momento alcanzó a estar arriba en el marcador por tres goles de diferencia, situación preocupante de cara a la cita mundialista, pero en especial por lo que se vio dentro del terreno de juego en ambos encuentros con James Rodríguez.

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El capitán de la Selección Colombia no llegó conectado con la idea de juego de Lorenzo y también se le vio bastante colgado en cuanto al tema físico, por lo que Juan Carlos Osorio, uno de los estrategas más experimentados del fútbol colombiano, decidió enviarle un mensaje al estratega argentino y revelar lo que podría hacer en la zona del mediocampo con el '10' y la estructura de la plantilla titular.

"Lo que tiene que definir Colombia es lo de nuestro número 10, que todos sabemos que son dos: James Rodríguez o Juan Fernando Quintero; dónde va jugar en ese 4-4-2. Nuestra mayor fortaleza en ataque son las transiciones de defensa-ataque como ocurre en nuestra liga en Colombia. Lo mejor es replegarnos en esos 30 metros y a partir de ahí definir si James o Juan Fernando será media punta detrás del nueve o va jugar con perfil cambiado. Hay que tomar una decisión para poder organizar el resto del equipo y decirle a ellos cuando tengamos el balón ustedes son los que nos van a generar las grandes oportunidades de gol y cuando no tengamos el balón limítese a una función: tome un jugador y ese es el suyo".

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Próximo partido de Colombia antes del Mundial

El siguiente reto de Néstor Lorenzo previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

En cuanto a la participación de la Selección Colombia en el Mundial, esta comenzará de manera oficial el 17 de junio cuando se enfrente en su debut ante la Selección de Uzbekistán a partir de las 21:00 hora Colombia.