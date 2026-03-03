Tres grandes dudas en la Selección Colombia a 100 días del Mundial

A 100 días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la Selección Colombia comienza a perfilar su lista definitiva de convocados, aunque todavía existen tres grandes dudas en la conformación del plantel que disputará la cita orbital.

El seleccionador Néstor Lorenzo mantiene abiertas varias decisiones clave, especialmente en posiciones sensibles del campo, donde el rendimiento reciente y la competencia interna han generado un intenso análisis dentro del cuerpo técnico.

Selección Colombia: arqueros, laterales y delanteros para el Mundial 2026

La primera gran incógnita aparece en el arco, ya que aún no está definido quiénes serán los tres porteros convocados. Actualmente, el entrenador evalúa a Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero y Kevin Mier, cuatro nombres que compiten por tres cupos disponibles.

Otra de las posiciones que genera debate es la del lateral izquierdo suplente, teniendo en cuenta que el titular indiscutido es Johan Mojica, pero aún no está claro quién lo acompañará como alternativa directa.

Por ese lugar compiten con fuerza Álvaro Angulo, Déiver Machado y Cristian Borja, futbolistas que han tenido presencia reciente en procesos de selección y mantienen opciones reales de entrar en la convocatoria mundialista.

La tercera gran duda aparece en el frente de ataque, donde Lorenzo llevaría tres delanteros centro. Todo indica que los lugares fijos serían para Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes atraviesan un buen presente goleador.

El interrogante pasa entonces por definir el tercer ‘9’, posición en la que compiten Jhon Durán, Rafael Santos Borré, aunque tampoco se descarta que el técnico sorprenda con un nombre inesperado pensando en variantes tácticas.

Amistosos y fecha límite para entregar la convocatoria

En ese sentido, los partidos amistosos de marzo frente a Selección de Croacia (26) y la Selección de Francia (29) serían determinantes para tomar la decisión final bajo los tres palos.

Cabe recordar que la fecha límite para entregar la convocatoria oficial será el 1 de junio, mientras que el debut de Colombia en la Copa del Mundo está programado para el 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán en Ciudad de México, compromiso que marcará el inicio del sueño mundialista para la Tricolor.