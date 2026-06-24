Un gigante de Europa estaría interesado en hacerse con los servicios del defensa central Jhon Lucumí, que está con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Lucumí, como bien se sabe, milita en Bologna de Italia. Otro equipo de la Serie A, precisamente, tiene en carpeta al jugador de 27 años, que nació en Santiago de Cali, Valle del Cauca.

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La Juve quiere a Lucumí

“La #Juventus intensifica su interés por #Lucumí; aunque el #Bologna preferiría esperar a que termine el Mundial, el jugador es el principal objetivo defensivo de los bianconeri. #Miretti sigue siendo una opción sólida vinculada al #Bologna”, afirma Alfredo Pedulla, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Las próximas horas serán más que importantes para conocer si el defensa central colombiano terminará arribando, en el presente mercado de fichajes, a la Juventus, donde juega Juan David Cabal.

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Jhon seguirá centrado en el Mundial

Mientras esto se define, el jugador seguirá con la tricolor en la Copa del Mundo. Ante la República Democrática del Congo, por la segunda fecha del grupo K, Lucumí fue titular y jugó todo el partido.



“El elenco cafetero consiguió una trabajada victoria ante RD Congo, en el Estadio Guadalajara, y celebró junto a miles de aficionados el 1-0 que le permitió clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Mundial 2026”, reseñó la FIFA tras el cotejo.

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El duelo vs. Portugal

La tercera y última fecha de la Selección Colombia de Mayores en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México será ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.



“Le agradezco el esfuerzo a todo el equipo. Siguieron el plan a la perfección. Estos partidos son así: merecíamos más y sobre el final nos complicaron, pero fuimos justos ganadores. Con estos rivales tienes que encontrar los espacios entre líneas; si te aferras a un esquema, te contragolpean buscando espacios y no puedes correr esos riesgos. Estamos muy contentos, somos un equipo que propone y no resignamos esa idea. Gracias a toda la gente que nos acompañó hoy”, dijo Néstor Lorenzo tras el triunfo.