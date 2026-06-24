Colombia ya tiene árbitros definidos para enfrentar a Portugal

Culminó de manera oficial la segunda jornada de la Copa Mundial 2026 y en el transcurso de los partidos que se llevaron a cabo se confirmaron también los nombres de varias selecciones que ya cuentan con un cupo asegurado en los dieciseisavos de final.

Dentro de los equipos que siguen avanzando están los de Néstor Lorenzo y Roberto Martínez, los cuales ganaron sus respectivos partidos y se instauran en la parte del Grupo K. Ahora se deberá definir al líder entre estas dos selecciones que se enfrentarán el sábado 27 de junio y en donde ya hay terna arbitral confirmada.

Árbitro con 7 Mundiales pitará el partido entre Colombia vs Portugal

Como era de esperarse, los protagonistas del Grupo K terminaron siendo la Selección Colombia y la de Portugal, ya que llegan a la última jornada haber caído en las dos primeras fechas y con el propósito de sumar de a tres unidades para quedarse con la cima del respectivo grupo para contar con "ventaja" en la siguiente instancia del certamen.

Por el momento es el conjunto cafetero el que se está quedando con el primer puesto tras completar seis unidades por dos victorias contundentes ante Uzbekistán y RD Congo. Mientras que lo sigue de cerca el equipo de Cristiano Ronaldo con cuatro puntos luego del empate en su debut ante Congo y la goleada 5-0 a Uzbekistán.

Ahora los directores técnicos deberán comenzar a trabajar en la idea de juego que quieren implementar para el último duelo, aunque la FIFA también ultima detalles para este encuentro y confirmó la respectiva terna arbitral.

El encuentro será regido por el australiano Alireza Faghani, de 48 años, quien llega como uno de los más experimentados tras haber pitado ya en 7 Mundiales y en esta ocasión será el que auspicie como juez central del partido, acompañado también por George Lakrindis quien estará como asistente 1, mientras que Andrew Lidsav será el asistente 2 y como cuarto árbitro estará el hondureño Said Martínez.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio sobre las 18:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

Tabla de posiciones del Grupo de Colombia