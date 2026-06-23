Johan Mojica recibe la suerte del “Rey” antes del duelo ante República del Congo

En la previa del partido entre Colombia y República del Congo, eÁlvaro Córdoba, “El Tigre”, uno de los presentadores de La Suplente, proyecto digital de RCN y Win Sports, sorprendió al jugador de la Selección Colombia Johan Mojica con un regalo muy especial: un Jabón Rey, considerado por muchos como el amuleto de la suerte por excelencia en Colombia.



¿Cómo fue el encuentro de El Tigre y Mojica?

Durante el encuentro en la zona mixta, Mojica recibió el emblemático jabón y destacó su significado para los colombianos. "Todos sabemos lo que representa el Jabón Rey. Es un producto de nuestra tierra", comentó el lateral de la Tricolor.

Fútbol hay, lo que falta es suerte, la suerte del Rey. Con este gesto cargado de tradición y optimismo, “El Tigre” quiso transmitirle al equipo la energía y el apoyo de millones de colombianos que sueñan con ver a la Selección seguir avanzando en el Mundial. Porque cuando se trata de agüeros, en Colombia hay un solo rey: Jabón Rey.

Lea también Johan Mojica contó la verdad sobre James Rodríguez y su papel en la Selección

El brillante debut de Colombia en el Mundial 2026 confirmó a Luis Díaz como su gran figura ofensiva, pero también dejó al descubierto la necesidad encontrarle un socio ideal en la delantera. El partido del martes ante RD Congo servirá para probar candidatos al puesto.

Con un gol y una asistencia, Lucho fue el artífice de la victoria que la Tricolor logró por 3-1 sobre Uzbekistán en una mágica noche en el estadio Azteca por la primera jornada.

"Lucho está siendo un delantero completo", dijo Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, el lunes en rueda de prensa. "Se le ve cómodo recibiendo el balón sobre la raya, pero después está terminando muchísimas jugadas por dentro y eso nos da versatilidad para llegar por distintos sectores".

Al final del partido, Díaz obtuvo notas sobresalientes en el power ranking de la FIFA: 9.49 en ataque y 8.8 en creatividad. Fue el mejor jugador en ambos rubros.

"Estoy en mi mejor momento", dijo el extremo que llegó al Mundial como flamante campeón de la Bundesliga con el Bayern Munich.

Lea también El récord histórico que alcanzó Cristiano Ronaldo tras marcarle a Uzbekistán en el Mundial 2026

En contraste, el eje de ataque Luis Suárez pasó desapercibido ante los uzbekos y recibió calificaciones reprobatorias: 4.41 en ataque y 4.87 en creatividad.

Ahora, ante RD Congo, puede abrirse la oportunidad de ver a otro delantero en el once inicial colombiano: las principales alternativas para el '9' están entre la movilidad y la versatilidad de Juan Camilo Hernández o la potencia física y el remate de Jhon Córdoba.

El juego ante los leopardos por el Grupo K se disputará en el estadio de Guadalajara a partir de las 20H00 locales (02H00 GMT del miércoles).

Los africanos llegan además motivados con un punto tras arrancarle el empate 1-1 a Portugal.

Díaz, cada vez más importante

Previo al debut ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo pronosticó que Díaz puede ser "uno de los mejores jugadores de este Mundial".

Con James Rodríguez en la recta final de su carrera, Díaz ya tomó la manija ofensiva de la Tricolor.

A sus 29 años se sabe responsable de "encaminar a esta selección" en la que es uno de los 17 futbolistas colombianos que juegan su primer Mundial.

Lucho comenzó a cobrar notoriedad en el representativo cafetalero en 2021. En la Copa América de ese año compartió el título de goleo con Lionel Messi.

Al año siguiente fue uno de los futbolistas perjudicados por la eliminación de Colombia rumbo al Mundial de Catar.

Después de ese trago amargo, Díaz ha ganado jerarquía con el cuadro cafetero. En 2024 fue parte de la selección que llegó a la final de la Copa América.

Lorenzo ha potenciado la figura de Lucho, pero al mismo ha buscado evitar una dependencia excesiva hacia él.

"Cucho" o "Tanque"

Si el martes Colombia vence a RD Congo llegaría a seis puntos y aseguraría su boleto para los dieciseisavos de final.

Pero de cara a fases posteriores, Lorenzo requiere consolidar su ofensiva.

El "Cucho" Hernández ya tuvo oportunidad de mostrarse en este Mundial, y la aprovechó.

Ingresó al minuto 80 como relevo de Suárez, y en el tiempo añadido mostró gran ambición al pelear con vehemencia por el balón ante un defensor uzbeko, para mandar un servicio que se convirtió en el 3-1.

Hernández debutó en la selección colombiana en 2018, pero apenas ha jugado 10 partidos y marcado dos goles.

No obstante, llegó a este Mundial por su buen momento con el Betis de España, que le llevó a ganarle la convocatoria a dos delanteros de más cartel y rodaje: Rafael Santos Borré y Jhon Durán.

Otra posibilidad que tiene Lorenzo es Córdoba, autor de seis goles en 21 partidos como seleccionado de Colombia desde 2023.

El Tanque es el flamante campeón de goleo de la Liga Premier de Rusia con el club Krasnodar.

Se integró a la concentración mundialista con una lesión de tendón en la corva de la pierna derecha, pero "ya está apto", aseguró Lorenzo.