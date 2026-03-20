¿Respaldo a James? Esto dijo Ramón Jesurún sobre el capitán de la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, salió al paso de las dudas recientes y ratificó su respaldo tanto al proceso de la Selección Colombia como al liderazgo de su capitán, James Rodríguez.

El máximo dirigente dejó ver su faceta de hincha, sin dejar de lado su parte administrativa, así quedó demostrado en entrevista con Medio Tiempo de Win Sports, donde su presentadora Pilar Velázquez, le preguntó por un escenario real en el Mundial del equipo tricolor, y de su emblemático capitán.

Jesurún: "El liderazgo no necesita expresarse gritando o dando arengas; se manifiesta de muchas maneras"

Jesurún dejó claro que las expectativas con la Selección siguen siendo altas, tanto en resultados como en posicionamiento internacional. El objetivo, según indicó, es volver a ubicar a Colombia en los primeros lugares: “cuando se estableció el ranking de la FIFA qué sé yo hace 10, 12 años, la gente se burlaba y decía eso no sirve para nada eso es un show de la FIFA y hoy es fundamental para todo y la gente ya tiene credibilidad en el ranking”.

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El dirigente agregó: “históricamente lo hemos conseguido, una oportunidad que estuvimos en los cuatro o cinco primeros. Posiblemente ojalá si hacemos un buen mundial como todos esperamos, vamos a estar muy arriba”.

"Este fin de semana ya va de titular": Jesurún confirma titularidad de James con el Minnesota en la MLS

Jesurún fue enfático al señalar que el volante sigue siendo la principal voz del grupo, más allá de las formas de liderazgo. “James es el capitán de la selección. Como capitán es el líder. El liderazgo no necesita expresarse gritando o dando arengas; se manifiesta de muchas maneras”, aseguró el directivo, destacando que el rol del mediocampista trasciende lo visible dentro del campo.

El dirigente también se refirió al presente del ‘10’ en su club, Minnesota United, donde no ha tenido continuidad plena desde su llegada. Aunque admitió cierta preocupación por la falta de minutos, envió un mensaje de tranquilidad de cara a los próximos compromisos internacionales. “Quedan entre 70 y 80 días de competencia. Está en proceso de adaptación y podría llegar a finales de mayo con varios partidos encima”, explicó.

Por úletimo el dirigente dejó una perla, el colombiano verá su primer partido en condición de inicialista: "tengo entendido que este fin de semana ya va de titular y sacando cuenta y mirando el calendario del equipo donde está el equipo de Minnesota, él puede llegar al al fin al fin de mayo con unos 8 o nueve partidos jugados".