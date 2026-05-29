La confesión de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa y su ausencia en la Selección Colombia

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, volvió a referirse a uno de los temas más polémicos que rodeó al combinado nacional durante el camino al Mundial 2026: la situación de Sebastián Villa y la decisión de no convocarlo en medio de un contexto que generó debate dentro y fuera del fútbol colombiano.

Sebastián Villa: "él no se merecía eso, no debí exponerlo"

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, el entrenador argentino reconoció que el manejo del caso pudo haber afectado al futbolista y admitió que no tomó la mejor decisión al exponer públicamente la situación del atacante.

"El tema de Sebastián (Villa) fue duro, él no se merecía eso, no debí exponerlo. Los hombres, las mujeres, los hogares pensaban distinto. La decisión fue futbolística; pero sin duda que el contexto no le ayudó", aseguró Lorenzo durante la conversación con Juan Roberto Vargas y Javier Hernández Bonnet.

Las declaraciones del seleccionador reabrieron el debate sobre las decisiones que tomó Colombia durante el proceso mundialista y el impacto que tuvieron algunos casos extradeportivos en la conformación del plantel. Sebastián Villa, quien ha estado envuelto en múltiples controversias fuera de las canchas, fue uno de los nombres más discutidos por los aficionados y la opinión pública.

Lorenzo insistió en que la determinación final estuvo ligada al rendimiento deportivo y a las necesidades tácticas del equipo, aunque reconoció que el ambiente alrededor del jugador terminó influyendo inevitablemente en todo el entorno de la selección.

Lorenzo confesó duro momento previo a la lista de 26

El entrenador argentino también habló sobre uno de los momentos más difíciles de su trabajo: comunicarle a los futbolistas que no formarían parte de la lista definitiva para el Mundial 2026. Con evidente carga emocional, explicó cómo manejó personalmente cada situación.

"Siempre que llamé a un jugador, lo llamé por telefónico. Cuando los llamo les digo que ponerse la camiseta de la Selección es lo máximo, después decirle que no van es muy duro, cuesta muchísimo despegarse de lo sentimental, porque han estado cuatro años", comentó.

Además, Lorenzo dejó una reflexión sobre el valor de representar al país y el vínculo emocional que existe con la afición colombiana.

"Primero la camiseta es lo principal, lo segundo, es jugar bien para que la gente sea feliz y se abrace", concluyó el seleccionador, dejando ver el lado más humano de un proceso que estuvo marcado por decisiones complejas y momentos de alta presión.