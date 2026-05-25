Selección Colombia ya concentra en Bogotá con James y los primeros convocados al Mundial

Selección Colombia comenzó oficialmente su concentración en Bogotá con la llegada de los primeros jugadores convocados por Néstor Lorenzo para afrontar el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bogotá la da la bienvenida a la Selección Colombia

Después de varios días de trabajo en Guarne, Antioquia, el grupo empezó a reunirse en la capital del país a pocas horas de que el seleccionador entregara la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la cita orbital.

La Federación Colombiana de Fútbol le dio la bienvenida a los primeros integrantes del plantel con un mensaje cargado de entusiasmo: “Bienvenidos James, Tavo, Álvaro, Deiver, Dao y Juanca, los recibimos con ORGULLO COLOMBIANO”.

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Entre los jugadores que ya se encuentran trabajando con el combinado nacional aparecen James Rodríguez, Álvaro Montero, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos y Camilo Vargas, quienes participaron en la más reciente jornada de entrenamiento realizada en la sede deportiva de Atlético Nacional, en guarne la semana pasada.

Colombia jugará el lunes en el Campín contra Costa Rica

La sesión estuvo enfocada en el aspecto físico y táctico del equipo. Los trabajos comenzaron en el gimnasio con ejercicios de activación y movilidad, para luego trasladarse al terreno de juego, donde el cuerpo técnico desarrolló ruedas de pases y dinámicas ofensivas. El entrenamiento terminó con bloques de fútbol en espacio reducido, buscando intensidad y precisión en la circulación del balón.

La Selección ya piensa en los amistosos previos al Mundial, comenzando con el duelo del próximo lunes en el estadio El Campín frente a Selección de Costa Rica, compromiso que servirá como despedida oficial del equipo antes de viajar a Norteamérica. Posteriormente, Colombia enfrentará a Selección de Jordania antes de iniciar su participación mundialista.

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El debut en el Grupo K será el 17 de junio frente a Selección de Uzbekistán, mientras que el segundo compromiso será ante Selección de la República Democrática del Congo el 23 de junio. Con la ilusión renovada y la expectativa de todo el país, la era mundialista de Colombia ya comenzó en Bogotá.