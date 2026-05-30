La contundente respuesta de Sebastián Villa sobre su situación legal: “Les puedo mostrar mi expediente”

Sebastián Villa volvió a referirse públicamente a la controversia que rodeó una posible convocatoria a la Selección Colombia y aprovechó una aparición telefónica en el programa “El Camerino” para responder a las críticas y aclarar su situación judicial.

El delantero colombiano, actualmente alejado del combinado nacional, intervino durante una transmisión conducida por el influencer Dímelo King, en la que también participaban los exfutbolistas Orlando Berrío y Macnelly Torres, además del cantante Ryan Castro. La conversación giró rápidamente en torno a los rumores que surgieron semanas atrás sobre una eventual citación de Villa para el Mundial, una posibilidad que finalmente no se concretó.

Sebastián Villa aclaró su situación con la justicia

Fue Ryan Castro quien abrió el diálogo con el atacante: “Nosotros estamos en pleno programa en este momento, estamos aquí al aire”, le comentó el artista, a lo que Villa respondió entre risas: “Estaba viendo”.

El cantante paisa aprovechó entonces para preguntarle por un mensaje personal que le había enviado minutos antes: “Venga, por qué me puso un mensaje que iba a tirar un facto hace dos, tres minutos. Hable”, le dijo.

La respuesta del futbolista fue directa y apuntó a quienes han cuestionado su situación legal: “Yo no tengo ningún problema con la justicia, hermano. Les puedo mostrar mi expediente. Yo estoy libre”, aseguró Villa.

El delantero insistió en que las versiones que circulan sobre supuestas restricciones para viajar no corresponden a la realidad y puso como ejemplo su situación migratoria: “Así que por eso yo viajo a cualquier parte del mundo, porque he visto que mucha gente dice que no, que él no tiene visa para ir a Estados Unidos, a mí me la dieron por 10 años. Así que yo no tengo problema con eso”, afirmó.

Las declaraciones generaron la reacción inmediata de Macnelly Torres, quien agradeció la aclaración. “Mi hermano, muchas gracias por aclarar”, expresó el exvolante de la Selección Colombia.

Villa aseguró que había recibido una llamada

Villa también dejó entrever una molestia personal relacionada con una conversación que sostuvo con una persona cuyo nombre no reveló: “Mucha gente opina sin saber, hermano, y lo que no me gustó fue que una persona me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y al final no salió con nada. Yo creo que en la vida, la palabra, ¿no?”, manifestó.

Más adelante, el tono de la charla cambió hacia asuntos más relajados. Dímelo King y Ryan Castro le preguntaron por sus vacaciones y su regreso a Medellín. Al ser consultado sobre cuántos días de descanso tenía disponibles, Villa respondió de forma breve: “22”.