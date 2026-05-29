Selección Colombia tendrá banderazo en Bogotá: hora, lugar y detalles de la gran fiesta tricolor

La pasión por la Selección Colombia volverá a tomarse las calles de Bogotá. La barra organizada La Fiebre Amarilla anunció la realización de un gran banderazo para acompañar al combinado nacional en la previa de sus próximos compromisos, en un evento que busca reunir a cientos de aficionados alrededor de la camiseta tricolor.

La convocatoria fue presentada a través de una pieza gráfica en la que se invita a los seguidores de la Selección a participar de una jornada especial de aliento y unión. Bajo el lema: “Todos por la Selección”, la actividad también servirá para celebrar los 10 años de trayectoria de La Fiebre Amarilla, uno de los grupos de hinchas más representativos del país en el acompañamiento a Colombia

El encuentro está programado para este domingo a las 6:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo, escenario habitual del fútbol bogotano y que se convertirá en el punto de reunión para los aficionados que quieran manifestar su respaldo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Masivo banderazo para apoyar a la Selección Colombia

Los organizadores hicieron un llamado a los asistentes para que lleven la camiseta de la Selección Colombia, banderas y elementos alusivos al equipo nacional. La intención es crear un ambiente de fiesta y motivación antes de los desafíos que afrontará el conjunto cafetero en las Eliminatorias Sudamericanas.

“La previa comienza en la tribuna. Trae tu bandera, tu camiseta y tu voz para alentar a Colombia”, señala el mensaje difundido por La Fiebre Amarilla, que espera una amplia participación de hinchas de distintas regiones del país.

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El evento será de acceso abierto para los aficionados y pretende convertirse en una muestra de respaldo incondicional a la Selección en un momento clave de la clasificación mundialista. Además, servirá para reforzar el vínculo entre el equipo nacional y una afición que históricamente ha acompañado masivamente a Colombia tanto en condición de local como de visitante.

La iniciativa también busca recordar que el apoyo de la hinchada es considerado un factor fundamental para el rendimiento del equipo: “Porque la Selección no juega sola, la alentamos entre todos”, destaca la convocatoria.

Con música, color, cánticos y la presencia de cientos de seguidores vestidos de amarillo, Bogotá se prepara para vivir una nueva demostración de fervor futbolero en apoyo a la Selección Colombia.