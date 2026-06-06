La noticia que esperaba Colombia: Mayra Ramírez confirmó cómo está para la final

La Selección Colombia femenina aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027, pero dentro del grupo ya hay una nueva meta en el horizonte: conquistar la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Tras la victoria 1-0 sobre Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, una de las voces más autorizadas del plantel, Mayra Ramírez, dejó claro que el equipo quiere cerrar la competencia con una celebración aún mayor.

La delantera del Chelsea celebró el boleto mundialista, aunque rápidamente cambió el enfoque hacia el compromiso definitivo frente a Paraguay, un partido que podría entregar el título continental a las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

“Contenta, contenta, esto es algo estupendo, ahorita nos queda disfrutar de la clasificación al mundial. Sabemos que se nos viene un partido contra Paraguay que están en nuestras manos, hoy celebrar y mañana con los pies en la tierra analizar”, afirmó la atacante.

Además de la alegría por el resultado, Ramírez aprovechó para despejar cualquier inquietud sobre su estado físico luego de las lesiones que marcaron parte de su temporada en Europa. La goleadora aseguró que atraviesa un buen momento y que está lista para seguir aportando en el objetivo de conseguir un nuevo logro para el fútbol colombiano.

“No, físicamente me encuentro bien, sino directamente Chelsea no me hubiera dejado estar aquí, no me hubiera dado permiso, entonces, contenta, contenta, feliz en una nueva etapa, un proceso que ya pasé que fueron las lesiones de este año”, explicó.

Las palabras de Mayra reflejan también la confianza que existe dentro de una selección que ha mostrado crecimiento y madurez durante todo el torneo. Para la atacante, los resultados son consecuencia del trabajo colectivo que viene desarrollando el grupo.

“Es satisfactorio saber qué estás haciendo las cosas bien, que vas por un buen camino, que la selección va por muy buen camino. Ahora somos un gran equipo que está trabajando por dejar una huella”, señaló.

Colombia lidera la tabla con 17 puntos y depende de sí misma para ser campeona. Una victoria frente a Paraguay le permitirá alcanzar las 20 unidades y asegurar el título sin importar lo que ocurra entre Argentina y Ecuador.