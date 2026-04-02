La Selección Colombia participará en prestigioso torneo internacional: rivales y calendario

La Selección Colombia volverá a disputar en este 2026 uno de los campeonatos más importantes y prestigiosos a nivel internacional, después de que se confirmara su participación en el Torneo Maurice Revello (antes conocido como Esperanzas de Toulon).

El certamen, que cumplirá con su edición 52, se llevará a cabo entre el 31 de mayo hasta el 13 de junio en las ciudades de Avignon, Aubagne y Toulon.

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Grupo de Colombia en el Torneo Maurice Revello

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo a y se enfrentará a los seleccionados de Arabia Saudita, China, República del Congo y Túnez.

El equipo colombiano, dirigido por César Torres, participará con un equipo de categoría sub 20, a pesar de que en el certamen se permiten jugadores hasta de categoría sub 23.

Fixture de Colombia en el Torneo Maurice Revello

Primera fecha

Fecha: Martes 2 de junio

Partido: Colombia vs Arabia Saudita

Hora: 11:30 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Segunda fecha

Fecha: Viernes 5 de junio

Partido: Colombia vs China

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Avignon, Francia

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia