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Selección Colombia

La Selección Colombia participará en prestigioso torneo internacional: rivales y calendario

El certamen se llevará a cabo desde el 31 de mayo hasta el 13 de junio.
Daniel Zabala
Selección Colombia jugará torneo internacional
Selección Colombia jugará torneo internacional // AFP

La Selección Colombia volverá a disputar en este 2026 uno de los campeonatos más importantes y prestigiosos a nivel internacional, después de que se confirmara su participación en el Torneo Maurice Revello (antes conocido como Esperanzas de Toulon).

El certamen, que cumplirá con su edición 52, se llevará a cabo entre el 31 de mayo hasta el 13 de junio en las ciudades de Avignon, Aubagne y Toulon.

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Grupo de Colombia en el Torneo Maurice Revello

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo a y se enfrentará a los seleccionados de Arabia Saudita, China, República del Congo y Túnez.

El equipo colombiano, dirigido por César Torres, participará con un equipo de categoría sub 20, a pesar de que en el certamen se permiten jugadores hasta de categoría sub 23.

Fixture de Colombia en el Torneo Maurice Revello

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Primera fecha

Fecha: Martes 2 de junio
Partido: Colombia vs Arabia Saudita
Hora: 11:30 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia

Segunda fecha
Fecha: Viernes 5 de junio
Partido: Colombia vs China
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Avignon, Francia

Tercera fecha
Fecha: Domingo 7 de junio
Partido: Colombia vs República del Congo
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha
Fecha: Miércoles 10 de junio
Partido: Colombia vs Túnez
Hora: 12:00 PM (Hora Col)
Lugar: Toulon, Francia

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