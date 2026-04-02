La Selección Colombia participará en prestigioso torneo internacional: rivales y calendario

La Selección Colombia volverá a disputar en este 2026 uno de los campeonatos más importantes y prestigiosos a nivel internacional, después de que se confirmara su participación en el Torneo Maurice Revello (antes conocido como Esperanzas de Toulon).
El certamen, que cumplirá con su edición 52, se llevará a cabo entre el 31 de mayo hasta el 13 de junio en las ciudades de Avignon, Aubagne y Toulon.
Grupo de Colombia en el Torneo Maurice Revello
La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo a y se enfrentará a los seleccionados de Arabia Saudita, China, República del Congo y Túnez.
El equipo colombiano, dirigido por César Torres, participará con un equipo de categoría sub 20, a pesar de que en el certamen se permiten jugadores hasta de categoría sub 23.
Fixture de Colombia en el Torneo Maurice Revello
Primera fecha
Fecha: Martes 2 de junio
Partido: Colombia vs Arabia Saudita
Hora: 11:30 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia
Segunda fecha
Fecha: Viernes 5 de junio
Partido: Colombia vs China
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Avignon, Francia
Tercera fecha
Fecha: Domingo 7 de junio
Partido: Colombia vs República del Congo
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia
Cuarta fecha
Fecha: Miércoles 10 de junio
Partido: Colombia vs Túnez
Hora: 12:00 PM (Hora Col)
Lugar: Toulon, Francia