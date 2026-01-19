Logo Deportes RCN Vertical
Selección Colombia

La Selección Colombia perdió posiciones en el ranking FIFA: sorpresivo descenso

La selección de España sigue liderando el escalafón, mientras que Argentina es el mejor equipo de Conmebol.
Daniel Zabala
Selección Colombia 2025
Selección Colombia 2025 // FCF

La Selección Colombiase prepara para disputar la Copa del Mundo de 2026, certamen en el que enfrentará a Portugal, Uzbekistán y a un seleccionado que llegará desde el repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Mientras la Federación Colombia de Fútbol ultima detalles en aspectos logísticos, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer su más reciente actualización del ranking de selecciones.

Colombia perdió un puesto en el ranking FIFA

En la actualización del ranking FIFA causó sorpresa que la Selección Colombia perdió una posición al pasar de ocupar la casilla 13 a estar en el puesto 14.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo registran 1701.3 puntos y fueron superados por Senegal, que recientemente participó y ganó la Copa Africana de Naciones.

Los Leones de Teranga subieron siete posiciones al contar actualmente con 1706.83 unidades.

1. España - 1877.18 puntos

2. Argentina - 1873.33 puntos

3. Francia - 1870 puntos

4. Inglaterra - 1834.12 puntos

5. Brasil - 1760.46 puntos

6. Portugal - 1760.38 puntos

7. Países Bajos - 1756.27 puntos

8. Marruecos - 1736.57 puntos

9. Bélgica - 1730.71 puntos

10. Alemania - 1724.15 puntos

----------------

14. Colombia - 1701.3 puntos

