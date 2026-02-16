La tarea pendiente que tiene Lorenzo con dos figuras de la Selección Colombia

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo en la que la Selección Colombia espera ser protagonista, teniendo en cuenta el nivel demostrado por futbolistas como Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Richard Ríos, entre otros.

El equipo tricolor quedó instalado en el grupo K y se medirá con Uzbekistán, Portugal y un seleccionado que llegará desde el repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

La tarea pendiente de Lorenzo con jugadores de la Selección Colombia

A pocos días para la Copa del Mundo, el director técnico Néstor Lorenzo está ultimando detalles en la planificación del trabajo de la Selección Colombia.

Del mismo modo, Lorenzo está analizando la actualidad y rendimiento de cada jugador para dar a conocer la lista final de 26 futbolistas que representarán al país.

Sin embargo, en los últimos días ha causado preocupación que varias figuras de la Selección Colombia han presentado problemas físicos o que han acumulado considerables minutos en sus piernas durante la temporada.

Se espera que Lorenzo y su grupo de trabajo en el equipo nacional entable conversaciones con los entrenadores, principalmente, de Bayern Múnich y Sporting CP para regular las cargas de Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez.

Díaz ha disputado 2646 minutos en 32 partidos con la camiseta de Bayern Múnich en la temporada 202/2026.

Por otro lado, Luis Javier Suárez contabiliza 2468 minutos en cancha, los cuales se reparten en 31 compromisos.

Luis Suárez sufrió problema físico en Sporting

Teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos jugados, Luis Javier Suárez ha encendido la alarmas en Sporting.

El atacante fue baja en el duelo contra Famalicao del domingo 15 de febrero por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin embargo, Suárez ha trabajado con el cuerpo médico de Sporting por presentar problemas relacionados con carga muscular.