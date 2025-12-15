Lorenzo lo lamenta; colombiano de selección se ha lesionado en su club

A falta de algo más de seis meses para que inicie el Mundial de la FIFA 2026, los jugadores que pelean un cupo en la convocatoria final de sus respectivas selecciones buscan ser protagonistas en sus clubes y demostrar sus grandes habilidades, esto, para convencer a los entrenadores de llevarlos a la cita orbital.

Pues bien, no solo está el objetivo de llegar con buen nivel y gran ritmo al Mundial, sino que además la idea es llegar a junio próximo muy bien de salud, evitando en lo posible lesiones que puedan comprometer su participación en el certamen orbital.

Colombiano de selección se ha lesionado en su club

En las últimas horas se dio a conocer una lamentable situación con un jugador que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia y que en varias ocasiones fue tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, se trata del delantero Luis Sinisterra.

El extremo izquierdo de 26 años fue titular este domingo con Cruzeiro en el partido contra Corinthians por las semifinales de la Copa de Brasil, allí, el colombiano tuvo que ser reemplazado al minuto 31 debido a una lesión, que a falta de confirmación oficial y teniendo en cuenta sus antecedentes, podría alejarlo de las canchas por un buen tiempo.

Luis Sinisterra sigue sufriendo el trauma de las lesiones y se aleja del Mundial 2026

Luis Sinisterra, que acumula 18 partidos con la Selección Colombia y ha logrado aportar 5 goles y 2 asistencias, decidió probar suerte en el fútbol brasileño (se fue cedido a Cruzeiro) y dejar el Bournemouth de la Premier League para sumar más minutos en cancha, sin embargo, esta lesión complica su objetivo de ser protagonista y ser una opción para el técnico Lorenzo para el Mundial 2026.

Cabe recordar que Sinisterra ha venido perdiendo actividad en el fútbol debido a las constantes y duras lesiones que ha sufrido en los últimos meses, una recaída en la lesión del tendón de la corva lo había alejado de las canchas durante varios partidos a mediados de 2024 y luego tuvo problemas en sus muslos que afectaron gran parte de su 2025.