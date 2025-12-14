James Rodríguez tendría 'Plan B' en la MLS tras ser descartado por Pumas

James Rodríguez suma un nuevo capítulo cargado de expectativa y dudas a su futuro. El talentoso mediocampista colombiano atraviesa un periodo de definiciones cruciales tras quedar sin equipo luego de su salida del Club León, y mientras el calendario avanza inexorablemente hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las últimas semanas, el nombre del cucuteño estuvo vinculado con fuerza a Pumas UNAM, un rumor que despertó ilusión en parte de la afición universitaria y también en seguidores colombianos que veían con buenos ojos su continuidad en el fútbol mexicano.

Sin embargo, esa posibilidad se fue diluyendo a medida que se conocieron más detalles. Aunque existieron acercamientos preliminares, el club capitalino nunca avanzó hacia una negociación formal, enfriando por completo la operación antes de que tomara forma real.

Con el paso de los días, fuentes cercanas al mercado de la Liga MX confirmaron que el cuerpo técnico de Pumas decidió cambiar de rumbo. De acuerdo con reportes periodísticos, la dirigencia universitaria buscaba un perfil distinto para reforzar su ataque, más orientado a un finalizador que a un organizador de juego.

Este giro inesperado dejó nuevamente al creativo colombiano en una situación de incertidumbre. A sus 34 años, el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich necesita continuidad, ritmo competitivo y un entorno que potencie su talento. Su hoja de vida sigue imponiendo respeto, pero el presente exige algo más que prestigio: minutos en cancha y protagonismo sostenido, especialmente cuando el Mundial asoma en el horizonte como uno de los grandes objetivos de su carrera.

En otras noticias

Justo en ese punto del camino surge una alternativa que gana fuerza y despierta análisis: la MLS. Dentro de las opciones que maneja el entorno del futbolista aparece con claridad el Houston Dynamo, club que estaría evaluando seriamente su fichaje. Para James, dar el salto al fútbol estadounidense no solo implicaría un cambio de liga, sino también la posibilidad de convertirse en jugador franquicia, un rol reservado para figuras llamadas a liderar proyectos deportivos y comerciales.

La opción del Dynamo resulta atractiva por varios motivos. En primer lugar, la Major League Soccer ofrece estabilidad, visibilidad internacional y un calendario que permitiría al colombiano tener la continuidad necesaria en el año del Mundial. Además, la liga ha demostrado ser un destino favorable para futbolistas experimentados que buscan protagonismo, liderazgo y regularidad sin la presión extrema de otros campeonatos.

Mientras tanto, en el entorno de la Selección Colombia, la situación es seguida con atención. El cuerpo técnico confía en la jerarquía del mediocampista, pero sabe que llegar sin competencia puede afectar su rendimiento. Por eso, la posibilidad de que James encuentre estabilidad en la MLS es vista con buenos ojos, siempre que le garantice minutos y una condición física óptima para las convocatorias.

En medio de los rumores y las especulaciones, el propio futbolista ha sido claro sobre sus prioridades. En declaraciones recientes, reiteró que busca un club donde pueda “sumar minutos y ser feliz”, una frase que resume su enfoque actual: menos ruido mediático y más fútbol. Esa postura refuerza la idea de que su próxima decisión estará guiada por lo deportivo antes que por el nombre o el prestigio de la institución.

Con la opción de Pumas descartada y el interés del Houston Dynamo sobre la mesa, el panorama comienza a aclararse, aunque el margen de error es mínimo. El reloj corre, el Mundial se acerca y cada día sin competencia oficial pesa en el camino a integrar la cita mundialista.