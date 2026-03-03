Lucho respaldó a Lorenzo en la Selección Colombia: "nos hemos preparado"

Luis Díaz alcanzó su prime con las excelentes actuaciones que tuvo durante la eliminatoria y Copa América 2024 con la Selección Colombia, aunque en el Liverpool y en el Bayern es uno de los jugadores importantes, en el equipo tricolor es nuestro diferencial. La actualidad del colombiano a 100 días del Mundial es motivo de interés para todos los aficionados que esperan un gran papel del equipo en la Copa Mundo.

Este fin de semana no fue destacado, pero fue titular en el equipo que derrotó al Dortmund, dándole vuelta al resultado: “El equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y bueno, sacamos los tres puntos era importante esta victoria porque así nos vamos con puntos de ventaja, muy importante para el campeonato”.

Luis Díaz habla de la Selección Colombia y lo que espera para el Mundial: "estamos muy ilusionados"

La periodista Carol Guerrero, reportera de DW en Español, habló con el colombiano al término del juego contra Dortmund: “Lucho, ahora tendrán en la Champions League el Atalanta, ¿cómo ves a ese rival?”, el colombiano, con buena onda, respondió: “Bueno, difícil. Creo que todo el que esté en esta fase es un rival complicado porque bueno, merecen de estar ahí. Ya sabemos que sacó un gran rival también (Dortmund), entonces nada es un equipo muy fuerte, muy físico, hay que mirar y trabajar bien en la semana para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros, bueno, jugar nuestro partido y sacar los tres puntos”.

En la Bundesliga quedan 10 fechas y el Bayern está liderando con 11 puntos de ventaja, Lucho sabe que la victoria era importante para poner las credenciales sobre la mesa del campeonato local: “Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse, estar tranquilos que hemos sacado un grandísimo resultado ahora para que los partidos que vengan tener mucho menos presión”.

Finalmente llegó el momento de hablar del equipo tricolor, siempre con mucha energía después de jugar los 96 minutos contra el Borussia: “Para nosotros nuestra selección, para nuestro equipo, creo que estamos muy ilusionados”.

Luis Días: "confiar en el proceso, confiar en el entrenador, en nuestros compañeros"

Las sensaciones del colombiano ilusionan: “Siento que vamos a hacer un gran papel ahí, nos hemos preparado de muy buena manera, hemos tenido un proceso muy bueno, entonces nada, confiar en el proceso, confiar en el entrenador, en nuestros compañeros, y bueno se siente bastante una vibra positiva también con la gente de afuera, y eso es importante”, concluyó.