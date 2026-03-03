¡Orgullo escarlata! La promesa de Tomás Ángel a los hinchas del América

El regreso de Tomás Ángel al fútbol profesional colombiano no pasó desapercibido. El delantero fue presentado como nuevo jugador de América de Cali y, en sus primeras declaraciones prometió goles, entrega total y la ilusión de conquistar títulos con la camiseta escarlata.

América confirma a Ángel y a Valencia en el ataque: esta semana juegan Copa Sudamericana contra Bucaramanga

El atacante llega en un momento en que el club lo necesita bastante, la mitad del campeonato local está cubierta, en la que son terceros con 16 puntos y un partido menos. Sin embargo, haciendo un análisis el equipo ha partido varios puntos por no tener efectividad.

Algunos jugadores, como Darwin Machis, aseguran lo mismo, el equipo crea opciones, pero no las concreta. De igual manera el ecuatoriano Daniel Valencia también es nuevo refuerzo en el ataque escarlata, el partido de playoffs contra Bucaramanga por la Copa Sudamericana se convierte en el principal objetivo. Adrián Ramos regresó de la lesión.

“Estoy feliz de llegar a América. De mí esperen pasión, entrega y muchos goles”, expresó el atacante, quien regresa al país con el objetivo de recuperar protagonismo y continuidad. Ángel destacó la confianza recibida por parte del cuerpo técnico y la dirigencia, factores determinantes para tomar la decisión de unirse al club caleño.

El delantero reveló que la conversación con el técnico David González fue clave en su elección: “Me explicó su idea de juego, cómo me veía dentro del sistema y eso me convenció. Es un estilo que me favorece, donde se apuesta por el buen fútbol”, señaló. Además, aseguró que buscaba salir de su zona de confort para asumir un nuevo reto en un equipo grande.

Tomás Ángel: "Voy a dejar la última gota de sudor. Es un orgullo vestir esta camiseta"

Ángel también se refirió a su momento deportivo, reconociendo que necesitaba sumar más minutos y reencontrarse con su mejor versión. “Llego a aportar, a competir y a seguir creciendo como jugador”, afirmó, dejando ver su ambición por consolidarse nuevamente.

En cuanto a sus características, se definió como un futbolista con constante contacto con el balón, resiliente y decidido a destacarse. Pero fue su mensaje a la hinchada uno de los puntos más emotivos: “Voy a dejar la última gota de sudor. Es un orgullo vestir esta camiseta y quiero que esta historia sea bonita, con muchos goles y títulos”.