Luisa Agudelo lo deja claro: Colombia va a “hacer respetar la casa” en la Liga de Naciones

La portera Luisa Agudelo vive un momento especial con la Selección Colombia Femenina. Convocada para la triple fecha de la Liga de Naciones Conmebol, la guardameta regresa a Cali con un mensaje claro: hacer respetar la localía en una serie clave ante Venezuela, Chile y Argentina.

Agudelo, portera de Selección Colombia, cuenta cómo ha sido su proceso en el fútbol norteamericano

Agudelo llega a esta convocatoria en pleno proceso de crecimiento profesional. Su reciente paso al fútbol de Estados Unidos representa un salto importante en su carrera, en el que ha debido adaptarse rápidamente a nuevas exigencias: “Acoplándome, trabajando fuerte, siempre es duro llegar, se trata de ganarse el puesto, la titular, se empezó con el proceso, ahorita este paso tan grande, siempre es importante y bueno venir a aportar acá”, señaló sobre su actualidad.

A sus 19 años, cumplió el 27 de maro, la guardameta se ha consolidado como una de las grandes promesas del arco colombiano, luego de destacarse en selecciones juveniles e incluso lograr registros históricos sin recibir goles en torneos internacionales ([futbolred.com][1]). Ahora, en la absoluta, asume el reto de responder en casa y liderar desde el arco una defensa que buscará sostener el sueño mundialista.

Respaldo de la Selección Colombia para los juegos en Cali: Luis Agudelo espera "hacer respetar la casa"

Con el respaldo de su gente en Cali, Colombia afronta una serie exigente, en la que la consigna es clara: imponer condiciones en casa y dar un paso firme hacia la clasificación.

El combinado dirigido por Angelo Marsiglia iniciará su concentración en territorio vallecaucano, donde disputará los dos primeros compromisos como local. Allí, Agudelo no ocultó su emoción por volver a un escenario que considera propio, especialmente por su pasado en el club azucarero: “Muchas gracias, muy contenta, por poder estar en mi casa, es lindo volver, es lindo volver a Cali, más que un grupo somos una familia, todas se conectan en sí, muy feliz de volver”, expresó.

Más allá del componente emocional, la arquera entiende la responsabilidad deportiva que implica esta triple jornada. Colombia se juega puntos determinantes en su camino hacia el Mundial de 2027, en una tabla apretada donde cada resultado puede marcar diferencias. “Como tú dices, yo creo que es una de las jornadas más específicas. Yo creo que todos son difíciles, todos tienen las opciones, tienen la posibilidad de estar punteando, Colombia viene con la certeza, la fe, sabemos que las expectativas son altas, hacer respetar nuestra casa y tratar de hacer todo bien”, afirmó con determinación.