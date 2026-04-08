La Selección Colombia Femenina se alista para una doble jornada clave en la Liga de Naciones, en la que enfrentará a Venezuela y Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, con el objetivo de acercarse a la clasificación al Mundial de 2027. El equipo tendrá dos duelos determinantes en casa, donde espera hacer valer el respaldo de su afición desde la ciudad de Cali.

Linda Caicedo anhela la clasificación con la Selección Colombia al Mundial

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Una de las voces principales en la previa es Linda Caicedo, quien destacó la importancia de jugar en Cali y el impulso anímico que representa para el grupo: “Bueno, me muy bien. Siento yo que es nuestra casa, así que el viernes tenemos un lindo para seguir haciendo las cosas bien y de cara también a nuestra clasificación al mundial”, afirmó la delantera.

La atacante también subrayó el crecimiento del fútbol femenino y la exigencia que representará el primer rival: “Cada vez no hay duda de que el crecimiento del fútbol femenino va mejorando, Venezuela, un rival difícil nos la va a poner no nos la va a poner fácil, así que bueno, nosotras con nuestro juego, actitud y también aprovechando este puntito más de jugar en casa”, señaló.

Colombia enfrentará primero a Venezuela, líder parcial de la Liga de Naciones

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El ambiente en la capital vallecaucana es de expectativa total. La propia Caicedo resumió la conexión con la hinchada con una frase contundente: “Siempre que venimos, llenamos”. No es casualidad: el Pascual Guerrero se ha consolidado como uno de los escenarios donde la selección femenina tiene mayor respaldo, con antecedentes de alta asistencia en torneos recientes.

Para la jugadora del Real Madrid, regresar a Cali tiene un significado especial, no solo por el cariño del público, sino también por los recuerdos construidos a nivel de clubes, donde fue campeona con América de Cali y Deportivo Cali. Ese vínculo fortalece la motivación del equipo en una serie que puede marcar el rumbo en la tabla.

Colombia enfrentará primero a Venezuela, líder parcial del campeonato, en un duelo directo por la parte alta, y posteriormente se medirá ante Chile. Ambos compromisos se disputarán en horario nocturno, en una plaza que se ha convertido en el epicentro del fútbol femenino en el país.