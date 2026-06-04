Este viernes La Selección Colombia Femenina tiene la gran oportunidad de sellar si tiquete para su cuarta participación en un Mundial de Mayores Femenina. En el Pascual Guerrero, y contra Uruguay en la octava fecha de la Liga de Naciones, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia espera sumar tres puntos que certifiquen el cupo. El DT dejó sus impresiones previas al trascendental juego.

El técnico de la Selección Colombia Femenina solo pudo tener el grupo completo hasta miércoles, el DT aseguró: "Muy contentos, muy motivados, estamos a un paso, no lo hemos conseguido, es una especie de motivación, pero a la vez con esa presión de poderlo hacer y ojalá acá en Cali, en nuestra casa, donde tanto respaldo nos ha dado".

El juego contra Uruguay podría certificar uno de los dos cupos directos que otorga esta versión de la Eliminatoria: "queremos vivir la historia de nuestro cuarto mundial, estamos a la opción de cumplirle, no solo de clasificar sino hacerlo bien. La idea es clasificar bien es darle un título a nuestro país, o darle un triunfo, y despedirnos de esta Liga de Naciones con un triunfo contra Uruguay".

Una de las principales novedades es la de Mayra Ramírez, la delantera centro de la Selección Colombia se perdió varios encuentros por recaer en la lesión en el tendón de la corva, que la obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de mayo.

Marsiglia habló del regreso de la delantera de la Selección Colombia

Mayra volvió a un entrenamiento de la Selección Colombia: "Es muy motivante tener a Mayra, yo creo que cada jugadora lo manifiesta desde que pisó el hotel, nos aporta mucho, como calidad de persona, como deportista sabemos lo que ha hecho por el país a nivel internacional. Muy contento, de verdad, como cuerpo técnico de Federación tenerla de vuelta".

La delantera regresa luego de una delicada lesión: "Es un regreso paulatino, quiere decir que es un regreso de menos a más, no vamos a forzar eso. Hemos hablado con el Chelsea. Hemos hablado sobre las recomendaciones, está apta para jugar. Pero obviamente con algunas precauciones porque tiene mucho tiempo sin competir.

Tuvo unos minuticos con el Chelsea y ha jugado un Futbol seven. Todavía no se le ha hecho una exigencia muy fuerte dentro del ámbito once contra once, vamos a llevarla de a poco,