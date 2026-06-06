Marsiglia no se conforma: el nuevo objetivo de Colombia tras asegurar el Mundial

La Selección Colombia femenina ya cumplió uno de los grandes objetivos de su ciclo al asegurar la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, dentro del grupo no hay espacio para la conformidad. Ahora, la mirada está puesta en Paraguay, donde el equipo tendrá la oportunidad de conquistar el título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Tras la victoria 1-0 sobre Uruguay v un logro que representó la culminación de meses de trabajo y presión.

“Felicidad no solamente para nosotros, sino para todo un país. Créeme que hoy te puedo decir que nos quitamos una tonelada encima porque ya estamos en el Mundial”, expresó el entrenador colombiano.

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Con el boleto asegurado, el discurso dentro de la concentración cambió rápidamente. Colombia lidera la clasificación con 17 puntos y depende exclusivamente de sí misma para quedarse con el campeonato. Una victoria frente a Paraguay le permitirá levantar el trofeo sin necesidad de esperar lo que ocurra en el duelo entre Argentina y Ecuador.

Marsiglia dejó claro que el objetivo ahora es completar la tarea: “Ahora, obviamente, como bien lo dices, y como todo el mundo lo espera y obviamente nosotros también lo queremos hacer es ir por el título a Paraguay, ya ganar ese partido, porque tenemos con qué”, afirmó.

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El entrenador también reveló que el cuerpo técnico ya trabaja en la planificación del compromiso definitivo, teniendo en cuenta el estado físico de algunas jugadoras que terminaron golpeadas el encuentro frente a Uruguay.

“Y lo vamos a proponer de la mejor manera de recuperar algunas que no terminaron muy bien el partido, el caso Linda, el caso Jorelyn, pero la idea es hacer un planteamiento que nos dé la posibilidad de generar opciones de gol y asimismo poder marcar y poder llevarnos el título para todo un país que se lo merece”, señaló.

Con figuras como Mayra Ramírez recuperada físicamente y un grupo convencido de sus capacidades, Colombia afronta los últimos 90 minutos del torneo con una misión clara: transformar la clasificación al Mundial en un título continental que corone una campaña histórica.