Mundialista define a Néstor Lorenzo: "muy metódico, en lo táctico, en lo defensivo y en la pelota quieta"

El ex jugador del River Plate, de Samdoria, del Deportivo Cali, Carlos Carbonero, quien luego de su retiro del fútbol profesional, volvió a ser noticia al dejar sus impresiones en el programa Plantea Fútbol de Win Sports, sobre su paso por Selección en 2014, y sobretodo la definición que tiene sobre el hoy entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, cuando fuera asistente de José Néstor Pékerman.

El mediocampista que pasó por Estudiantes de la Plata dejó sus impresiones sobre cómo ve la actualidad del equipo de Néstor Lorenzo: “Sí, lo que hemos visto en Néstor Lorenzo es un técnico, como asistente también, muy metódico, en lo táctico, en lo defensivo y en la pelota quieta que Colombia ha sido muy fuerte”.

Campeón en dos oportunidades con River Plate y campeón en tres ocasiones con Arsenal de Sarandí, en 2014 llegó a Europa, recayendo en el Cesena y siendo importante para el equipo.

El mediocampista aseguró sobre la actualidad de los jugadores al servicio de Lorenzo en Selección: “Creería yo, pues que los jugadores son los que los que tienen que poner ese ese criterio, esa jerarquía, porque la mayoría ya como te digo, han tenido procesos allá, ya varios vienen de jugar dos mundiales, tres, obviamente otros van a jugar su primer mundial”.

A sus 35 años y luego del retiro en el año 2021, el mundialista aseguró: “entonces hay un buen grupo una buena experiencia y esperemos que nuestra selección nos siga dando alegrías que siempre nos ha dado”.

Carbonero: "Lorenzo ha encontrado la manera"

El periodista Yony González quiso ser un poco más exacto con la definición del actual técnico de la Selección Colombia: “Usted a Nestor Lorenzo, ¿cómo lo describe, más táctico, más estudioso o más trabajo de unión de grupo? ¿Cuál es la esencia de Néstor Lorenzo?”.

Carbonero respondió: “Yo creo que es un complemento de todo, porque obviamente tienes que trabajar con la unión de grupo, lo táctico, muchas cosas pienso yo”.

Por último el mediocampista agregó sobre el Seleccionador argentino “Lorenzo en su trabajo en estos años, creo que ha encontrado la manera para que los que ha llamado ahora en la última convocatoria, creo que ya tiene claro su plan para para sacar adelante cada partido en el mundial”.