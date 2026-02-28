Este 28 de febrero es especial para el entrenador Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia cumple 60 años, justo en el año en el que disputará el Mundial con el equipo tricolor. El debate sobre el ciclo del argentino al frente de la Selección sigue abierto. Con motivo de su cumpleaños destacamos los números que ha obtenido al mando del equipo cafetero.

Los números de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia

Las opiniones se dividen entre quienes cuestionan decisiones puntuales y quienes respaldan su proceso. Desde su llegada, Lorenzo ha dirigido 42 partidos oficiales y amistosos, con un balance de 26 victorias, 11 empates y apenas 5 derrotas. Estas cifras se traducen en un rendimiento del 71 %, un registro que lo ubica entre los entrenadores más efectivos del combinado nacional en los últimos años.

La estadística toma aún más relevancia si se observa el comportamiento reciente: durante 2025, Colombia solo cayó en una ocasión, frente a Brasil en Eliminatorias.

El equipo también ha mostrado una identidad clara en el frente ofensivo. Bajo su dirección, Colombia ha marcado 71 goles, con un promedio superior a 1,6 anotaciones por partido, mientras que en defensa ha encajado 31 tantos, lo que evidencia un equilibrio que ha sido una de las bases del proceso.

En los partidos amistosos, el rendimiento ha sido prácticamente perfecto: 15 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Aunque este dato suele generar escepticismo por la menor exigencia de algunos rivales, en competiciones oficiales el balance también es competitivo: 11 triunfos, 8 igualdades y 5 caídas, para un rendimiento del 57 %.

Más allá de las cifras, el ciclo de Lorenzo también ha dejado aspectos futbolísticos relevantes. Ha logrado recuperar el nivel de James Rodríguez, potenciar jugadores como Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, y el mismo Jhon Durán.

El 2025, luego de consolidar su puesto en las eliminatorias sudamericanas, aprovechó los duelos contra Nueva Zelanda y Australia, buscando variantes de cara al reto mundialista.

Polémicas declaraciones sobre Falcao García en la Selección Colombia

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, negó categóricamente las versiones que señalaban una supuesta promesa al delantero Radamel Falcao García para llevarlo a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

El estratega argentino aseguró: “¿Creen que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, expresó.