¡Ya superó a Galván! Dayro Moreno confesó cuál es su próximo objetivo

Dayro Moreno volvió a escribir su historia con el Once Caldas y, de paso, reconfiguró el libro de récords del equipo blanco al convertirse en su máximo goleador histórico, superando a Sergio Galván Rey.

El gol llegó en el momento más dramático posible, cuando el reloj se consumía y el estadio contenía la respiración, un penal sancionado en los últimos minutos contra el Chicó le dio al delantero tolimense la oportunidad que había buscado durante todo el partido. Con serenidad y jerarquía, Moreno ejecutó y selló el 3-0 definitivo, alcanzando los 172 goles con la camiseta del Once Caldas.

A sus 40 años, Moreno sigue desafiando el paso del tiempo. Su repertorio goleador —que incluye anotaciones de todas las facturas, su nombre ya figuraba en la cima de otros registros, como el de máximo goleador colombiano en la historia de la liga, un hito que también logró tras superar al propio Galván Rey.

Dayro Moreno: "para mí es un orgullo muy grande romper otro récord con esa camiseta"

La celebración fue inmediata. Tras convertir, Dayro corrió hacia la tribuna para fundirse con los aficionados, que lo ovacionaron como el nuevo “rey” del Palogrande.

Lejos de pensar en el retiro, el atacante mantiene intacta su ambición: “primero contento creo que esto es fruto de 22 años de carrera que llevo. Agradecido con Dios, con mi familia, con mis hijas, porque son el motor que me dan para seguir consiguiendo cosas y agradecido con Once Caldas”.

Con 172 goles, todo indica que la cifra seguirá creciendo: “Creo que para mí esto va a ser inolvidable porque romper récord con el equipo que amo, con el que soy hincha. Vuelvo y repito, muchas gracias a los directivos, al cuerpo técnico que me han respaldado siempre, a los jugadores y a esta afición tan linda, creo que la afición también ayuda”.

El reconocimiento no solo premia su capacidad goleadora, sino también su vigencia y liderazgo en un equipo que sueña con volver a pelear por el título: “Ahorita me toca seguir trabajando, mucha más responsabilidad y lo que queremos todos, ya es hora que nos José Caldas se merece de levantar otro título, porque se lo merece, por todo lo que venimos haciendo desde hace años entonces vuelvo y repito, para mí es un orgullo muy grande romper otro récord con esa camiseta”.