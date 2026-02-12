Paraguay vs Colombia EN VIVO HOY 12 de febrero - Sudamericano Femenino sub 20

La Selección Colombia Femenina sub 20 enfrentará este jueves a Paraguay, en compromiso correspondiente a la última fecha del grupo A del Sudamericano Femenino sub 20, en un duelo que cerrará la fase inicial.

El combinado nacional llega como líder de la zona con siete puntos y ya aseguró su clasificación al hexagonal final, luego de una campaña sólida en la que ha mostrado equilibrio defensivo y contundencia en momentos clave.

Por su parte, Paraguay es tercera con cuatro unidades y mantiene opciones claras de avanzar. De hecho, solo quedaría eliminada en caso de perder por cinco goles de diferencia, por lo que depende en gran medida de sí misma para sellar el boleto a la siguiente instancia.

Cabe recordar que en la próxima ronda se disputará un hexagonal final, fase en la que no solo se definirá al campeón del Sudamericano, sino también a los cuatro equipos que clasificarán al Mundial de la categoría, elevando la importancia de cada punto en esta jornada decisiva.

Paraguay vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY jueves 12 de febrero

El partido Paraguay vs Colombia, por la quinta fecha del Sudamericano Femenino sub 20 se disputará este jueves 12 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00