Portero de la Selección Colombia busca equipo: inminente salida

El futuro de Alexei Rojas-Fedorushchenko tomará un nuevo rumbo a partir del próximo 30 de junio. El joven arquero colombiano fue incluido por Arsenal en la lista de futbolistas que abandonarán la institución al finalizar sus contratos, poniendo fin a una etapa de siete años en una de las academias más prestigiosas del fútbol inglés.

La información fue revelada por el periodista Guillermo Arango, de Deportes RCN, quien confirmó la decisión del club londinense: “Alexei Rojas-Fedorushchenko dejará el Arsenal. El arquero colombiano fue incluido por el club inglés en la lista de jugadores que saldrán al finalizar sus contratos el 30 de junio de 2026”, señaló el comunicador.

Portero Alexei Rojas se despide del Arsenal

La noticia marca el cierre de un proceso de formación que comenzó en 2019, cuando el guardameta se incorporó a las divisiones menores de Arsenal después de haber pasado por la cantera de Chelsea. Antes de llegar a uno de los gigantes de la Premier League, también defendió los colores de Boreham Wood FC, St Albans City y London Colney Colts, clubes donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

Nacido en Inglaterra, de madre rusa y padre colombiano, Rojas-Fedorushchenko contaba con la posibilidad de representar internacionalmente a tres selecciones. De hecho, antes de vincularse a Colombia hizo parte de procesos juveniles de Inglaterra y Rusia. Sin embargo, en los últimos años decidió consolidar su camino con la Tricolor.

Su crecimiento en Arsenal le permitió firmar su primer contrato profesional para la temporada 2024-25 y ser promovido a la dinámica del primer equipo bajo la dirección técnica de Mikel Arteta. Allí compartió entrenamientos y disputó un lugar con arqueros de experiencia como el español David Raya y el brasileño Neto.

Con la Selección Colombia también dejó señales prometedoras. Integró el plantel que disputó el Sudamericano Sub-20 de 2023 y posteriormente estuvo presente en el Mundial Sub-20 de Argentina, torneo en el que el combinado nacional alcanzó los cuartos de final. Más adelante, durante el Sudamericano Sub-20 de 2025, tuvo una destacada actuación frente a Brasil, encuentro en el que fue titular y una de las figuras del equipo gracias a sus intervenciones decisivas.