¿Colombia supera a Croacia? Duelo de millones en el ranking de las selecciones más valiosas

La Selección Colombia continúa consolidando su crecimiento en el panorama internacional, previo al Mundial que comienza en el mes de junio. En la antesala de una nueva fecha FIFA y con la mirada puesta en el debut de la Copa Mundo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aparece entre las selecciones más valiosas del mundo, superando incluso a su próximo rival, Croacia.

El partido entre Colombia y Croacia se jugará el jueves 26 de marzo a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y la transmisión de Fútbol RCN será desde las 5:30 p.m.

Inglaterra, Francia y España encabezan el listado de las Selecciones más valiosas del mundo

El listado es encabezado por Inglaterra, cuya nómina alcanza los 1.620 millones de euros, seguida por Francia con 1.400 millones y España con 1.310 millones. Estas selecciones dominan tanto en talento consolidado como en proyección, perfilándose como favoritas en cualquier competencia internacional.

El top 10 lo completan potencias como Portugal, Italia, Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos y Bélgica. De acuerdo con el más reciente ranking publicado por Transfermarkt, el combinado colombiano ocupa la casilla 22 con un valor de mercado de 301 millones de euros.

La Selección Colombia enfrenta a Croacia y a Francia en la doble fecha FIFA previo al Mundial

El dato cobra relevancia en el contexto de los amistosos internacionales que afrontará Colombia, precisamente ante Croacia y también frente a Francia, dos rivales de peso que servirán como termómetro para medir el verdadero alcance del equipo cafetero.

Esta cifra no solo lo mantiene dentro del top 30 global, sino que lo posiciona por encima de los croatas, que figuran en el puesto 25 con una tasación de 282,3 millones de euros.

El duelo ante Croacia no solo será una prueba deportiva, sino también un choque entre dos selecciones con realidades cercanas en el mercado, donde Colombia parte con una ligera ventaja en valor, pero con el desafío de demostrarlo en el terreno de juego.

¿Colombia supera a Croacia? Duelo de millones en el ranking de las selecciones más valiosas

1) Inglaterra – UEFA: 1,66 mil mill. €

2) Francia – UEFA: 1,35 mil mill. €

3) España – UEFA: 1,31 mil mill. €

4) Portugal – UEFA: 864,50 mill. €

5) Brasil – CONMEBOL: 858,50 mill. €

6) Italia – UEFA: 838,50 mill. €

7) Argentina - CONMEBOL: 777,20 mill. €

8) Alemania - UEFA: 776,50 mill. €

9) Países Bajos – UEFA: 714,00 mill. €

10) Noruega – UEFA: 531,90 mill. €

11) Bélgica – UEFA: 524,20 mill. €

12) Senegal – CAF: 456,80 mill. €

13)Turquía – UEFA: 453,20 mill. €

14) Costa de Marfil – CAF: 444,90 mill. €

15) Marruecos – CAF: 432,00 mill. €

16) Ecuador – CONMEBOL: 386,83 mill. €

17) Uruguay – CONMEBOL: 376,45 mill. €

18) Suecia - UEFA: 363,78 mill. €

19) Dinamarca – UEFA: 360,00 mill. €

20) Estados Unidos – CONCACAF: 350,70 mill. €

21) Suiza – UEFA: 322,10 mill. €

22) Colombia – CONMEBOL: 301,00 mill. €

23) Grecia – UEFA: 291,90 mill. €

24) Serbia – UEFA: 286,50 mill. €

25) Croacia – UEFA: 282,30 mill. €