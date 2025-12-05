Primer problema para Colombia tras el sorteo del Mundial 2026

Washington fue la ciudad testigo del sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, lugar donde se juntaron múltiples glorias del fútbol, directivos, entrenadores y demás protagonistas que harán presencia en la cita orbital que se llevará a cabo a partir del 11 de junio en México, Canadá y los Estados Unidos.

La Selección Colombia será una de las participantes en el torneo, equipo ‘Tricolor’ que tendrá que verse las caras contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Uzbekistán que dirige el técnico italiano Fabio Cannavaro y otro rival que saldrá del repechaje que disputen Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Colombia tendría durísimo rival en 16vos de final

Pese a que el grupo se ve favorable para Colombia y el único rival que parece ser un gran desafío es la Selección de Portugal, el equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo no se debe confiar y jugar con el máximo de concentración, pues este tipo de competencias no ofrece mucho margen de error y ceder puntos puede ser negativo para lo que será el resto del campeonato.

Pues bien, con las aspiraciones con las que llega Colombia a la cita orbital, la idea es pelearle a Portugal el liderato del grupo para tener un rival menos complicado en la siguiente ronda, de no ser así y quedar segundo, el equipo ‘Tricolor’ deberá enfrentar al segundo del Grupo L, que seguramente será Inglaterra o Croacia.

El sorteo del Mundial también define el rumbo del equipo en todo el torneo

Aunque para muchos el grupo de Colombia no es complicado y la selección de Cristiano Ronaldo es el único desafío en esta fase del campeonato, el azar dejó al equipo de James y Luis Díaz en el Grupo K, zona en la que el segundo posicionado se verá las caras contra el segundo del grupo que conforma Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Una ronda de dieciseisavos de final que para Colombia podría tener a un rival europeo de altísimo nivel y que puede representar un riesgo en las aspiraciones de avanzar en el certamen orbital, una selección inglesa que es favorita a pelear el título, pero que tendrá que superar a una Croacia que es décima en el ranking FIFA, tres puestos más adelante del equipo cafetero.