Ramón Jesurún advirtió a Colombia tras el sorteo: “no es fácil”

El Mundial 2026 va tomando cada vez más forma, pues este jueves 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos y las selecciones participantes ya conocen la mayoría de sus rivales, a la espera de lo que serán los repechajes intercontinentales.

El azar señaló que la Selección Colombia tendrá que enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, al equipo de Uzbekistán que dirige el técnico italiano Fabio Cannavaro, y a la selección ganadora del repechaje intercontinental que disputará Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

Ramón Jesurún opinó de los rivales de Colombia en el Mundial 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló para los micrófonos de Fútbol RCN y dejó claro que todos los grupos son parejos, que hay tranquilidad, pero que se tendrá que trabajar porque el Mundial no es fácil.

“La sensación es que todos los grupos son muy parejos hasta donde los he podido analizar, Portugal creo que es una selección favorita, un equipo muy difícil, y los otros dos rivales que tendremos son buenos, por eso están en el Mundial, y la verdad muy tranquilo y contento, pero sabiendo que debemos trabajar porque no es fácil”, dijo Jesurún.

Jesurún dio luces de los amistosos de la próxima fecha FIFA

El alto directivo, que hizo presencia en la gala del sorteo que tuvo lugar en Washington, también habló de los dos últimos amistosos que Colombia tendrá previo al Mundial, mencionando que tras conocer los rivales es muy probable que haya duelos contra selecciones europeas.

“Tenemos que definir los amistosos de marzo, hay una gran posibilidad de que enfrentemos a Croacia y Francia, pero tenemos que definirlo en las próximas horas”, dijo el presidente de la FCF.

“A partir de hoy empezamos a trabajar, está todo el grupo técnico de la selección, viajaremos a las sedes mañana cuando tengamos las ciudades y los horarios que nos corresponda, así empezaremos con la planificación”, añadió el alto directivo.