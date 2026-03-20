Jesurún contó la verdad ¿Por qué Jhon jader Durán no es convocado a la Selección Colombia?

Se aproxima un nuevo reto para la Selección Colombia como preparación para la Copa Mundial y ya se conoció precisamente la convocatoria de jugadores del profesor Néstor Lorenzo para asumirlo, pero en donde nuevamente vuelve a brillar la ausencia del joven delantero, Jhon Durán.

El colombiano de tan solo 22 años recientemente se vinculó al Zenit de Rusia, equipo con el cual ha venido brillando poco a poco en las competencias locales, pero al parecer no fue suficiente para que Néstor Lorenzo lo convocara, más allá de lo que pasó durante las eliminatorias, lo cual aprovechó para desmentir el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Jesurún destapó lo que pasó con Durán en la selección Colombia

Nuevamente reaparece la polémica que gira en torno al delantero colombiano Jhon Durán, después de que se conocieran supuestos detalles de un fuerte episodio ocurrido durante una concentración de la Selección Colombia, que habría generado tensiones dentro del grupo y reabierto el debate sobre el comportamiento del joven atacante.

Esta supuesta versión luego se vinculó fuertemente con el tema de su falta de convocatorias en el resto de los partidos de Colombia en la eliminatoria y los amistosos. Aunque, con el pasar del tiempo empezaron a desmentir esta teoría, el propio Néstor Lorenzo, algunos jugadores de la 'tricolor' e incluso el propio Durán, pero no fue suficiente.

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Por eso mismo Jesurún también tomó la vocería para hablar sobre ese acontecimiento y aclarar que definitivamente en esa concentración de la 'tricolor' no pasó nada, ni en los camerinos, en la cancha o en el propio hotel, ya que él estuvo siempre presente.

"Lo de Jhon Jáder Durán es otra cosa que ha rayado en lo injusto; aquí un periodista mintió y el país le comió las mentiras porque en el camerino y en el hotel nada pasó. Particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo al lado de la selección, estuve en todo y nada de eso pasó. Ese periodista de mala fe y de mala leche, no sé quién es, pero él sabe que tengo razón, actuó mal e hizo un daño inmenso al fútbol colombiano".

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¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

La Selección Colombia disputará dos partidos amistosos de alto nivel ante Selección de Croacia y Selección de Francia durante la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de su preparación para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia vs Croacia

Jueves 26 de marzo de 2026

Camping World Stadium , Orlando (Estados Unidos)

, Orlando (Estados Unidos) 7:30 p. m. hora de Colombia

Colombia vs Francia

Domingo 29 de marzo de 2026

Northwest Stadium , Landover, Maryland (Estados Unidos)

, Landover, Maryland (Estados Unidos) 9:00 p. m. hora de Colombia

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Arqueros:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG); Camilo Vargas – Atlas (MÉX); David Ospina – Atlético Nacional.

Defensores:

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG); Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR); Déiver Machado – FC Nantes (FRA); Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA); Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP); Juan David Cabal – Juventus (ITA); Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG); Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Mediocampistas:

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP); James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA); Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG); Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG); Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA); Jorge Carrascal – Flamengo (BRA); Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG); Kevin Castaño – River Plate (ARG); Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Delanteros:

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS); Luis Diaz – Bayern Múnich (GER); Luis Suárez – Sporting Club (POR); Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA); Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA); Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA).