Roger Martínez explotó por no estar en la lista previa de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 futbolistas del equipo nacional para disputar la Copa del Mundo 2026.

En el listado se destaca la presencia de los delanteros Jhon Córdoba, Jhon Jader Durán, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros, Luis Fernando Díaz, Edwuin Cetré, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré, quienes lucharán por ganarse un lugar en la convocatoria final de 26 jugadores que vestirán la camiseta nacional.

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Reclamo de Roger Martínez a Néstor Lorenzo

Después de conocerse la lista de Néstor Lorenzo, causó sorpresa el reclamo hecho por el delantero Roger Martínez, atacante del Al-Taawon FC de Arabia Saudita, en sus redes sociales.

Martínez demostró su inconformismo por no haber sido incluido, ni siquiera en el listado previo y dejó un fuerte mensaje a Lorenzo.

"Increíble el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, más de lo mismo pero ahí wee", escribió Martínez.

Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo

Porteros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Cristian Borja

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Déiver Machado

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Mediocampista

Jaminton Campaz

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Sebastián Gómez

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Camilo Hernández

Nelson Deossa

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Delanteros

Jhon Córdoba

Jhon Jader Durán

Carlos Andrés Gómez

Jhon Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Fernando Díaz

Edwuin Cetré

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré