Roger Martínez explotó por no estar en la lista previa de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 futbolistas del equipo nacional para disputar la Copa del Mundo 2026.
En el listado se destaca la presencia de los delanteros Jhon Córdoba, Jhon Jader Durán, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros, Luis Fernando Díaz, Edwuin Cetré, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré, quienes lucharán por ganarse un lugar en la convocatoria final de 26 jugadores que vestirán la camiseta nacional.
Reclamo de Roger Martínez a Néstor Lorenzo
Después de conocerse la lista de Néstor Lorenzo, causó sorpresa el reclamo hecho por el delantero Roger Martínez, atacante del Al-Taawon FC de Arabia Saudita, en sus redes sociales.
Martínez demostró su inconformismo por no haber sido incluido, ni siquiera en el listado previo y dejó un fuerte mensaje a Lorenzo.
"Increíble el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, más de lo mismo pero ahí wee", escribió Martínez.
Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo
Porteros:
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas
Cristian Borja
Daniel Muñoz
Juan David Cabal
Carlos Cuesta
Willer Ditta
Junior Hernández
Déiver Machado
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Edier Ocampo
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Álvaro Angulo
Santiago Arias
Mediocampista
Jaminton Campaz
Jefferson Lerma
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Sebastián Gómez
Juan Guillermo Cuadrado
Juan Camilo Hernández
Nelson Deossa
Richard Ríos
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Jhon Solís
James Rodríguez
Jhon Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Delanteros
Jhon Córdoba
Jhon Jader Durán
Carlos Andrés Gómez
Jhon Stiven Mendoza
Sebastián Villa
Neiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Fernando Díaz
Edwuin Cetré
Johan Carbonero
Rafael Santos Borré