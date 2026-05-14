Néstor Lorenzo no olvidó a Luis Díaz y enfatizó en su desgaste físico

La Selección Colombia continúa afinando detalles de cara al Mundial 2026, y uno de los temas abordados por el técnico Néstor Lorenzo en su rueda de prensa fue el estado físico de Luis Fernando Díaz.

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El entrenador se refirió al desgaste que ha tenido el extremo en una temporada de alta exigencia en el fútbol europeo, donde compite en un calendario con partidos cada pocos días.

¿Cómo está físicamente Luis Díaz para el Mundial?

“Estamos regulando eso, que le regulen lo más posible, pero él es un jugador fuerte, está muy bien”, explicó Lorenzo al hablar sobre la gestión de cargas del futbolista.

El seleccionador añadió que el propio Díaz mantiene una gran disposición para competir, algo que considera clave en el proceso previo al Mundial.

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“La cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante”, señaló el técnico, destacando la actitud del jugador pese al intenso calendario.

Lorenzo también mencionó el trabajo del cuerpo técnico de su club en la administración de minutos. “Y (Vincent) Kompany -su DT en Bayern Múnich- lo ha cuidado en algunos momentos, lo ha cuidado”, afirmó, en referencia al manejo de cargas del futbolista.

Lorenzo se refirió a Luis Díaz como padre

El entrenador colombiano expresó que espera que Díaz cierre bien su temporada antes de incorporarse a la concentración nacional. “Esperamos que termine sus actividades en Bayern, acaba de ser papá y que venga con ganas”.

En ese sentido, resaltó el buen estado anímico del jugador tras un momento personal importante. “Seguramente va a llegar muy bien porque estuve con él, y más allá de la derrota con el PSG, estaba feliz con el nacimiento de su hijo, así que está bien”.

Finalmente, Lorenzo reconoció que el ritmo competitivo del extremo es alto, pero aseguró que está dentro de lo normal en el fútbol de élite. “Lo de él es normal en ese tipo de liga… para nosotros es una novedad porque es el único que tenemos en un equipo de élite mundial que juega cada tres días, pero Lucho está bien”.