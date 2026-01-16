Borré se reivindica en Brasil y pone a pensar a Lorenzo para el Mundial 2026

Rafael Santos Borré vive un momento de resurgimiento en Internacional de Porto Alegre. Tras un 2025 cargado de dudas, números discretos y una presión constante por parte de la afición, el delantero colombiano parece haber encontrado un nuevo aire bajo la conducción del técnico uruguayo Paulo Pezzolano.

La noche ante Monsoon, saldada con una goleada 4-0, dejó mucho más que tres puntos. Fue la confirmación de que Borré todavía tiene argumentos para ser determinante en el fútbol brasileño. Dos goles y una asistencia, ingresando desde el banco, sirvieron para silenciar críticas recientes y, sobre todo, para devolverle confianza.

El cuerpo técnico lo entendió así y el propio Pezzolano fue contundente en su análisis: “Fue muy criticado, pero es difícil cuando el equipo viene de un año tan complicado. No fue solo él, todos sufrieron”.

Las palabras del entrenador reflejan una lectura más profunda del contexto. El Internacional venía de una temporada irregular, con problemas colectivos que terminaron por afectar el rendimiento individual de varias de sus figuras.

El nombre de Borré quedó expuesto, en parte por su trayectoria y por las expectativas que genera un delantero con pasado en River Plate, experiencia europea y recorrido en la Selección Colombia. Ocho goles en 47 partidos fueron cifras que alimentaron el debate, aunque no siempre explicaron el funcionamiento real del equipo.

Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, el discurso cambió. Pezzolano apuesta por un modelo más agresivo, con presión alta y mayor participación de los atacantes en el juego asociado.

En ese esquema, el colombiano no es solo un definidor, sino un elemento clave para la movilidad ofensiva y la recuperación tras pérdida. “Tenemos que trabajar para que recupere su mejor nivel”, insistió el estratega, dejando claro que el proyecto contempla un rol protagónico para el atacante cafetero.

Más allá del resultado puntual, el mensaje es claro: el club busca reconstruir confianza y reconectar con su hinchada a partir de un fútbol más reconocible. En ese proceso, el delantero colombiano representa una pieza simbólica. Su resurgir no solo potenciaría el ataque, sino que también ayudaría a consolidar la idea del entrenador en una institución que exige resultados inmediatos.

El calendario del Internacional no se limita al Gaúcho. El Brasileirão y la Copa de Brasil aparecen en el horizonte como desafíos mayores, donde la regularidad será determinante. Por eso, el cuerpo técnico analiza alternativas para liberar aún más al atacante, incluso con la posible llegada de otro hombre de área que le permita asociarse y explotar mejor sus virtudes, algo que ya supo hacer en etapas anteriores de su carrera.

En el plano personal, este comienzo de año también tiene un valor estratégico para Borré. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el delantero sabe que necesita continuidad, goles y protagonismo para mantenerse en el radar de la Selección Colombia.