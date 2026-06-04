Selección Colombia comienza su ruta Mundialista: viaja a San Diego para jugar contra Jordania

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su fase definitiva para la Selección Colombia. Después de la despedida ante Costa Rica en Bogotá, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo emprenderá este jueves 4 de junio su viaje hacia Estados Unidos, donde afrontará los últimos días de preparación antes del esperado debut mundialista frente a Uzbekistán.

La jornada comenzó con una práctica matutina en la capital colombiana, la última en territorio nacional antes de la gran cita, la práctica en la Federación de Bogotá no tiene confirmada la visita y despedida del presidente de la República.

Posteriormente, en horas de la tarde, la delegación partió en un vuelo privado con destino a San Diego, California, ciudad que servirá como base de operaciones para el tramo final de la preparación.

El desplazamiento marca el inicio oficial de la denominada “operación Mundial” para el combinado cafetero, que buscará llegar en las mejores condiciones al torneo más importante del fútbol.

En territorio estadounidense, Lorenzo y su cuerpo técnico evalúan alternativas para definir el equipo que saltará al campo en el estreno mundialista. La Selección trabajará durante viernes y sábado en San Diego, enfocada en el compromiso amistoso del próximo domingo 7 de junio frente a Jordania. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium y representará la última prueba competitiva antes del inicio de la Copa del Mundo.

Selección Colombia comienza su operación Mundial con viaje a Estados Unidos

Más allá del resultado, el compromiso será una oportunidad clave para que el seleccionador observe rendimientos individuales y ajuste los últimos aspectos de funcionamiento colectivo. También servirá para medir el estado físico del grupo en la recta final de la preparación.

Una vez concluido el amistoso, Colombia se trasladará el lunes 8 de junio a Guadalajara, México, donde establecerá su cuartel general en la sede deportiva de Atlas, designada por la FIFA como centro de entrenamiento durante la primera fase del torneo.

Desde allí, la Tricolor preparará su estreno del miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México. Luego enfrentará a la República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos ante Portugal.

Con el viaje a San Diego, la ilusión mundialista toma forma definitiva. El sueño de Colombia ya está en marcha y cada paso apunta a llegar lista para competir en la máxima vitrina del fútbol internacional.