Selección Colombia convocó a joven portero que nació en China y juega en España

La Selección Colombia sub 20, bajo la dirección técnico de César Torres, inició un nuevo proceso, después del destacado equipo que contó con Néiser Villarreal, Óscar Perea, Jordan Barrera y Jordan García, que terminó en la tercera posición de la Copa del Mundo de la categoría que se jugó en 2025.

Con el objetivo de preparar al equipo que disputará el Campeonato Sudamericano de 2027, el cual será clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIFA de dicho año que tendrá sede en Azerbaiyán y Uzbekistán, la Federación Colombiana de Fútbol ya trabaja en la búsqueda de jugadores.

Lea también Selección Colombia Sub 17 vuelve al ruedo: hora y dónde ver el partido contra Brasil

Colombia convocó a portero que nació en China y juega en España

En las últimas horas se dio a conocer que la Selección Colombia convocó a Samuel Ramírez Batchuluumn, futbolista nacido en el 2008 que hace parte de la divisiones menores del Villarreal de España.

El propio equipo español, mediante sus redes sociales, confirmó la convocatoria del jugador.

Ramírez tiene una particular historia en su corta carrera, ya que nació en China, pero su padre es colombiano.

Adicionalmente, el guardameta hizo parte de La Equidad y Millonarios, antes de partir a España en donde se vinculó al Villarreal, club con el que firmó contrato en 2024.