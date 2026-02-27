Selección Colombia Sub 17 vuelve al ruedo: hora y dónde ver el partido contra Brasil

Colombia Sub 17 vuelve al ruedo, en esta oportunidad, este viernes 27 de febrero disputará un nuevo partido amistoso frente al combinado brasileño a las 5:00 p.m (HORA COL), en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla. Transmisión del Canal RCN.
Expectativa por la Selección Sub 17: preparación con miras al Sudamericano de la categoría
Las juveniles participarán en el Sudamericano Conmebol de la categoría que se jugará del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay, el torneo continental otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 que se jugará en Marruecos.
La Selección tuvo un microciclo de preparación en Bogotá, durante este periodo, comprendido entre el 4 y el 10 de febrero, el cuerpo técnico lideró jornadas de entrenamiento, algunas a doble sesión, enfocadas en el desarrollo integral del equipo.
Colombia finalizó con éxito su ciclo de partidos amistosos en territorio ecuatoriano, tras conseguir dos victorias consecutivas frente al combinado local. Durante la gira del mes de febrero, el conjunto nacional exhibió un desempeño sólido, logrando el control de los juegos y demostrando eficacia tanto en la estructura defensiva como en la propuesta ofensiva.
El director técnico Fredy Hurtado dio a conocer la lista de convocadas desde el 18 hasta el 28 de febrero.
Viernes 27 de febrero
Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil
Hora: 5:00 p.m
Lugar: Sede Deportiva FCF (Barranquilla, Colombia)
¿Dónde ver Colombia Sub-17 vs. Brasil?
Convocatoria de las jugadoras para la Selección Colombia Sub 17
Luigi Joel Ortiz Mañunga- Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Edwin Estrella De La Rosa – Belen La Nubia – Arco Zaragoza
John Mauricio Maturana Carabalí – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Eider Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Josseph Santhiago Mosquera Cardona – Deportivo Pereira
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jowell Alexis Carabalí García – Millonarios FC
Samuel Calvo Lobo – Fútbol Paz
Juan Felipe Castro Aponte – Idbdc Albinegro
Marlon Adrián Lucumí Caicedo – Boca Juniors
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Valencilla González – Deportivo Cali
Jhoseth Suarez Ferreira – C.D Estudiantil
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios FC
Álex Gómez – Red Bulls (Usa)
Gorka Abascal Martínez – Real Madrid F.C (Esp)
Cuerpo técnico:
Fredy Hurtado Abadía – Director Técnico
Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico
Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador de Arqueros
David Torres Solano – Médico
Johan Sebastián Pineda – Fisioterapeuta
Jorge Ocampo Caicedo – Fisioterapeuta
Sebastián Muñoz Castro – Kinesiologo
Jorge Rozo Barrios – Video Analista
Franklin Ospina Osorio – Utilero