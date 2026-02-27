Selección Colombia Sub 17 vuelve al ruedo: hora y dónde ver el partido contra Brasil

Colombia Sub 17 vuelve al ruedo, en esta oportunidad, este viernes 27 de febrero disputará un nuevo partido amistoso frente al combinado brasileño a las 5:00 p.m (HORA COL), en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla. Transmisión del Canal RCN.

Expectativa por la Selección Sub 17: preparación con miras al Sudamericano de la categoría

Las juveniles participarán en el Sudamericano Conmebol de la categoría que se jugará del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay, el torneo continental otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 que se jugará en Marruecos.

La Selección tuvo un microciclo de preparación en Bogotá, durante este periodo, comprendido entre el 4 y el 10 de febrero, el cuerpo técnico lideró jornadas de entrenamiento, algunas a doble sesión, enfocadas en el desarrollo integral del equipo.

Colombia finalizó con éxito su ciclo de partidos amistosos en territorio ecuatoriano, tras conseguir dos victorias consecutivas frente al combinado local. Durante la gira del mes de febrero, el conjunto nacional exhibió un desempeño sólido, logrando el control de los juegos y demostrando eficacia tanto en la estructura defensiva como en la propuesta ofensiva.

El director técnico Fredy Hurtado dio a conocer la lista de convocadas desde el 18 hasta el 28 de febrero.

Viernes 27 de febrero

Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil

Hora: 5:00 p.m

Lugar: Sede Deportiva FCF (Barranquilla, Colombia)

¿Dónde ver Colombia Sub-17 vs. Brasil?

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341

Convocatoria de las jugadoras para la Selección Colombia Sub 17

Luigi Joel Ortiz Mañunga- Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Edwin Estrella De La Rosa – Belen La Nubia – Arco Zaragoza

John Mauricio Maturana Carabalí – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Eider Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Josseph Santhiago Mosquera Cardona – Deportivo Pereira

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jowell Alexis Carabalí García – Millonarios FC

Samuel Calvo Lobo – Fútbol Paz

Juan Felipe Castro Aponte – Idbdc Albinegro

Marlon Adrián Lucumí Caicedo – Boca Juniors

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Valencilla González – Deportivo Cali

Jhoseth Suarez Ferreira – C.D Estudiantil

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios FC

Álex Gómez – Red Bulls (Usa)

Gorka Abascal Martínez – Real Madrid F.C (Esp)

Cuerpo técnico:

Fredy Hurtado Abadía – Director Técnico

Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico

Mauricio Ortiz García – Preparador Físico

Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador de Arqueros

David Torres Solano – Médico

Johan Sebastián Pineda – Fisioterapeuta

Jorge Ocampo Caicedo – Fisioterapeuta

Sebastián Muñoz Castro – Kinesiologo

Jorge Rozo Barrios – Video Analista

Franklin Ospina Osorio – Utilero