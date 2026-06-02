Selección Colombia: ¿Cuándo vuelve a jugar en el Torneo Maurice Revello?

La Selección Colombia Sub-20 continuará su camino en el Torneo Maurice Revello de Francia con un exigente compromiso frente a China, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará el próximo viernes 5 de junio a las 8:00 de la mañana, hora colombiana, en la ciudad de Avignon.

Tras su estreno en el certamen frente a Arabia Saudita, el combinado nacional tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a las fases definitivas de uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo.

El duelo ante el conjunto asiático aparece como una prueba clave para las aspiraciones de Colombia, que busca consolidar el trabajo de una generación de futbolistas llamada a convertirse en la base de futuras selecciones mayores. Además de la exigencia propia del campeonato, el equipo cafetero deberá adaptarse rápidamente a las condiciones de competencia y al ritmo de partidos en pocos días.

El Torneo Maurice Revello, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon, se ha convertido en una vitrina para jóvenes talentos de todo el mundo. Por sus canchas han pasado figuras que posteriormente brillaron en las principales ligas y selecciones nacionales, lo que convierte cada partido en una importante oportunidad para los jugadores.

Después del compromiso frente a China, Colombia continuará su participación en la fase de grupos enfrentando a República del Congo el domingo 7 de junio a las 8:00 a.m. en Aubagne. Finalmente, cerrará esta primera ronda el miércoles 10 de junio frente a Túnez, a partir de las 12:00 del mediodía en Toulon.

Primera fecha

Fecha: Martes 2 de junio

Partido: Colombia vs Arabia Saudita

Hora: 11:30 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Segunda fecha

Fecha: Viernes 5 de junio

Partido: Colombia vs China

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Avignon, Francia

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia