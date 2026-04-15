Selección Colombia femenina: fecha y rival para el próximo partido en la Liga de Naciones de la Conmebol

La Selección Colombia se acerca cada vez más a la Copa del Mundo de 2027 que tendrá sede en Brasil. El equipo nacional dio un paso importantísimo hacia la clasificación al derrotar este martes 14 de abril a Chile en la fecha 6 de la Conmebol Liga de Naciones.

Con la victoria, la Selección Colombia llegó a 13 puntos, que le permiten estar en la segunda posición, a pesar de empatar en unidades con Argentina.

La albiceleste le gana la casilla al equipo colombiano por tener mejor diferencia de gol.

Rival y fecha para el próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones

En la séptima jornada, la Selección Colombia enfrentará a un rival directo por uno de los dos boletos de clasificación directa a la Copa del Mundo.

Y es que el sábado 18 de abril, Colombia visitará a Argentina, que es el actual líder de la Conmebol Liga de Naciones.

El duelo está programado para jugarse en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.

El partido entre Argentina contra Colombia se podrá VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN y la APP del Canal RCN.

Cuentas de Colombia para clasificar al Mundial

La Conmebol Liga de Naciones tiene un sistema de clasificación a la Copa del Mundo de 2027 en el que las dos primeras de la tabla de posiciones lograrán boleto directo al certamen.

Por otro lado, los equipos ubicados en la tercera y cuarta casilla deberán jugar un repechaje internacional.

En caso de que Colombia derrote a Argentina en la próxima jornada asegurará, como mínimo, un lugar en el repechaje.