Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia

Selección Colombia femenina: fecha y rival para el próximo partido en la Liga de Naciones de la Conmebol

La Selección Colombia busca la clasificación a la Copa del Mundo de 2027 que se disputará en Brasil.
Daniel Zabala
Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol
Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol // AFP

La Selección Colombia se acerca cada vez más a la Copa del Mundo de 2027 que tendrá sede en Brasil. El equipo nacional dio un paso importantísimo hacia la clasificación al derrotar este martes 14 de abril a Chile en la fecha 6 de la Conmebol Liga de Naciones.

[VIDEO] ¡Golazo de Linda Caicedo! Marcó en Liga de Naciones contra Chile

Lea también

[VIDEO] ¡Golazo de Linda Caicedo! Marcó en Liga de Naciones contra Chile

Con la victoria, la Selección Colombia llegó a 13 puntos, que le permiten estar en la segunda posición, a pesar de empatar en unidades con Argentina.

La albiceleste le gana la casilla al equipo colombiano por tener mejor diferencia de gol.

Rival y fecha para el próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones

En la séptima jornada, la Selección Colombia enfrentará a un rival directo por uno de los dos boletos de clasificación directa a la Copa del Mundo.

Y es que el sábado 18 de abril, Colombia visitará a Argentina, que es el actual líder de la Conmebol Liga de Naciones.

El duelo está programado para jugarse en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.

El partido entre Argentina contra Colombia se podrá VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN y la APP del Canal RCN.

Cuentas de Colombia para clasificar al Mundial

La Conmebol Liga de Naciones tiene un sistema de clasificación a la Copa del Mundo de 2027 en el que las dos primeras de la tabla de posiciones lograrán boleto directo al certamen.

Por otro lado, los equipos ubicados en la tercera y cuarta casilla deberán jugar un repechaje internacional.

En caso de que Colombia derrote a Argentina en la próxima jornada asegurará, como mínimo, un lugar en el repechaje.

En esta nota

Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Conmebol Copa del Mundo Clasificación FIFA Argentina Selección Argentina