La Selección Colombia, lejos de las más valiosas: este es su escalafón

La Selección Colombia se alista para un nuevo reto en esta fecha FIFA, en vísperas de lo que será la disputa de la Copa del Mundo. La tricolor ya tiene todo preparado para enfrentar a Croacia, en esa necesidad de medirse con rivales de talla mundial, para mostrar el talento y potencial los integrantes de la tricolor.

Recuerde que hoy, 26 de marzo, puede disfrutar el partido por la pantalla del Canal RCN. Además, en el YouTube de Deportes RCN, podrá disfrutar de La Suplente, una forma distinta de ver la transmisión del juego vs. Croacia, con Sebastián Rueda, Daniel Duarte, Carlos Solano y Carlos Ramírez.

Néstor Lorenzo dejó claro en la rueda de prensa previa al juego vs. Croacia que, ante lo apretado del calendario, habrá rotación este juego y el de Francia. El trabajo previo a la Copa del Mundo va más allá de lo que cada jugador haga en sus clubes, con la misión de llegar en optimas condiciones a la citación oficial, a finales de mayo.

Las selecciones más valiosas del mundo

Ahora, la Copa del Mundo de la FIFA se aborda desde todos los aspectos, más por la expectativa que genera uno de los eventos más importantes del mundo del deporte.

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De acuerdo con información de Transfermarkt, la Selección Colombia está en la casilla número 22, entre las más valiosas del planeta. El escalafón es liderado por Inglaterra, con un precio de 1620 millones de euros, seguido de Francia con 1400 u España con 1310 millones.

Entre las sudamericanas, se destacan Brasil con 853 millones de euros y Argentina con 777 millones de euros.

¿Dónde ver el partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia disputará este 26 de marzo, su primer juego en esta fecha FIFA. El juego vs. Croacia se verá a través del Canal RCN, iniciando transmisión a las 5:30 p.m. hora colombiana.