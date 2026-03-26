La Selección Colombia entra en la etapa final de preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026 enfrentando este jueves 26 a Croacia y el próximo domingo 29 de marzo a Francia en amistosos de la fecha FIFA.

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Futbolistas que se juegan su lugar en el Mundial

Los amistosos contra Croacia y Francia le servirán al director técnico Néstor Lorenzo para ultimar detalles con respecto a los futbolistas que integrarán la lista final de la Selección Colombia.

A pesar de que ya habría nombres de jugadores que tendrían un lugar asegurado en la Copa del Mundo como Luis Fernando Díaz, Luis Javier Suárez, James Rodríguez, entre otros. Hay un grupo de futbolistas que intentarán impresionar o cumplir con los requisitos del entrenador Lorenzo para sumarse al listado definitivo.

Se trata de los defensas Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Déiver Machado, los mediocampistas, Jaminton Campaz, Carlos Andrés Gómez y los delanteros Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Mosquera y Cabal intentarán ganarse un lugar como alternativas en la zona defensiva, ya que jugadores como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica ya estarían fijos para el Mundial.

Por otro lado, Jaminton Campaz, que ha sido un habitual convocado por Lorenzo y Caros Andrés Gómez, que ha tenido una brillante temporada con Vasco Da Gama, se quieren ganar un puesto en la lista definitiva.

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Finalmente, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré tratarán de convencer a Néstor Lorenzo para tener un lugar en el ataque.